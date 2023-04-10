Кыргызстанец Акылбек Талантбеков завоевал золото на чемпионате Азии по борьбе, который проходит в Астане. Он выступал в весовой категории до 82 кг по греко-римской борьбе.

В четвертьфинале Талантбеков одержал победу над спортсменом из Индии Рохит Дахия со счетом 7:1, в полуфинале уверенно одолел иранца Алиреза Мохмадипиани с разгромным счетом 8:0. В финале кыргызстанец в упорной схватке победил казахстанца Диаса Калена со счетом 3:2.

Чемпионат Азии по спортивной борьбе пройдет в Астане с 9 по 14 апреля.

Медаль Талантбекова уже шестая на этом турнире для кыргызстанской сборной. Ранее два золота завоевали Акжол Махмудов (до 70 кг) и Жоламан Шаршенбеков (до 60 кг), а три бронзы взяли Роман Ким (до 130 кг), Раззак Бейшекеев (до 60 кг) и Адилхан Нурланбеков (до 72 кг).

Чуть позднее вечером 10 апреля за золото также поборется борец греко-римского стиля Узур Жусупбеков (до 97 кг).

23-летний Акылбек Талантбеков в феврале этого года завоевал серебро на соревнованиях в Египте.