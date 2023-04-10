Жоламан Шаршенбеков/ UWW

Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков завоевал золото на чемпионате Азии по борьбе, который проходит в Астане. Он выступал в весовой категории до 60 кг по греко-римской борьбе. Шаршенбеков начал свое выступление со стадии 1/4 финала, где за 53 секунды победил борца из Индии Сумит Сумита с разгромным счетом 10:0.

Жоламан Шаршенбеков/ UWW

В полуфинале борец одолел японца Маито Кавана со счетом 4:0.

В финале кыргызстанец также с разгромным счетом 10:0 победил борца из Южной Кореи Хан Жае Чунга.

Чемпионат Азии по спортивной борьбе пройдет в Астане с 9 по 14 апреля.

Медаль Шаршенбекова уже четвертая на этом турнире для кыргызстанской сборной. Ранее золото завоевал Акжол Махмудов (до 70 кг), а две бронзы взяли Роман Ким (до 130 кг) и Раззак Бейшекеев (до 60 кг).Также вечером 10 апреля за золотые медали поборются борцы греко-римского стиля Акылбек Талантбеков (до 82 кг) и Узур Жусупбеков (до 97 кг).

23-летний Жоламан Шаршенбеков стал двукратным чемпионом Азии. Также он является чемпионом мира. До этого он дважды становился серебряным призером чемпионатов мира (2018 и 2021) и дважды — серебряным призером чемпионатов Азии (2018 и 2020).