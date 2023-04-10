Арестованные политики, правозащитники и активисты по Кемпир-Абадскому делу обратились к Жогорку Кенешу, чтобы депутаты устроили открытое заседание по их делу с представителями МВД.

Фигуранты дела напомнили, что их арестовали по обвинению в «Организации массовых беспорядков». А затем уже президент Садыр Жапаров на Народном Курлтае заявил, что арестованные якобы говорили о захвате власти.

«Прошло шесть месяцев. Ни у кого из нас МВД не нашло ни оружия, ни взрывчатки, ни миллиона долларов, ни одного сома. Доказано, что в наших действиях нет нарушений», — говорится в обращении.

Теперь, по словам арестованных, МВД нашло нарушения в их старых публикациях и предъявило обвинения в «оскорблении достоинства президента».

«МВД арестовало нас как “организаторов” и теперь переключилось на другое — “призывавших к массовым беспорядкам”. Таким образом следствие прикрывает свое нарушение закона», — сообщили они.

Фигуранты дела считают, что «кто-то из приближенных к президенту Садыру Жапарову дал ему ложную информацию», а их умышленный арест поставил его «в неловкое положение».

«Человек, который дал ложную информацию президенту, следователям, прокурорам и судьям, опозорил президента не только в стране, но и во всем мире. Он арестовывал политических оппонентов, правозащитников, активистов и журналистов, поверив в ложную информацию», — заявили арестованные.

Арестованные по Кемпир-Абадскому делу также призвали Жогорку Кенеш и президента провести реальные реформы судебной системы и правоохранительных органов.

Кемпир-Абадское дело

В октябре 2022 года милиция задержала около 30 активистов, политиков и правозащитников по обвинению в подготовке к организации массовых беспорядков. Все арестованные публично критиковали передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану и считают, что эти высказывания стали причиной их ареста.

Следствие, опираясь на аудиозаписи со встреч комитета по защите Кемпир-Абада, заявило, что собравшиеся якобы готовили полномасштабные митинги и хотели захватить власть.

При этом не все арестованные по делу были на встрече, о которой говорит следствие, и не все состояли в комитете. Несмотря на это, обвинительные заключения всех фигурантов дела схожи. Большая часть задержанных все еще остается под стражей в СИЗО-1 Бишкека.

В январе 2023 года МВД полностью засекретило Кемпир-Абадское дело, что возмутило адвокатов защиты, которые посчитали такое решение необоснованным. 15 марта Бишкекский горсуд частично снял гриф секретности с этого дела.