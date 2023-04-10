Президент Садыр Жапаров 10 апреля переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе Жапарова.

В пресс-службе добавили, что президенты подтвердили настрой на дальнейшее укрепление кыргызско-российских отношений.

Это первое официальное сообщение о разговоре Жапарова с Путиным с тех пор, как 17 марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест российского президента.

Тогда в МУС заявили, что Путин несет личную ответственность за депортацию детей из Украины в Россию, которая происходила «как минимум с 24 февраля 2022 года». По этому же делу выдан ордер на арест уполномоченной по правам ребенка России Марии Львовой-Беловой.

Ордер на арест Путина — одна из ответных мер международного сообщества на полномасштабное вторжение российских войск в Украину, произошедшее 24 февраля 2022 года. До этого многие страны Запада ввели против России беспрецедентное количество санкций.

Юрисдикцию МУС признают 123 государства. Римский статут не подписан США, Китаем, Индией, Россией, Израилем, Турцией и Ираном. Кыргызстан подписал документ в 1998 году, однако так и не ратифицировал его.

Согласно решению МУС, Путина должны арестовать, если он прибудет в одну из стран, которая ратифицировала Римский статут. Однако бывший судья МУС сэр Говард Моррисон в интервью «Новой газете. Европа» ранее говорил, что это символический шаг.

«Проблема в том, что Международный уголовный суд — это суд, основанный на соглашениях. В отличие от трибуналов по Югославии и Руанде, у него нет полномочий, которые мог бы предоставить Совбез ООН, в соответствии с главой VII [Устава ООН].

Трибуналы могут принуждать другие государства к сотрудничеству, а МУС полностью зависит от поддержки сознательных государств, которую не всегда получает», — пояснил Моррисон.Например, он оценил как маловероятный сценарий, когда Путина арестовывают по приезду в Таджикистан, который ратифицировал Римский стаут. При этом, он подчеркнул, что Путин все равно никуда не поедет без предварительных договоренностей.

Несмотря на ордер на арест Путина и вторжение России в Украину, власти Кыргызстана по-прежнему тесно сотрудничают с российской стороной и постоянно говорят об укреплении дружественных отношений.

Кыргызстан, состоящий в ОДКБ и Евразийском экономическом союзе, согласно данным британского журнала The Economist, занял третью строчку в рейтинге «друзей России».

Эксперты полагают, что Кыргызстан помогает России обходить западные санкции. По данным Европейского банка реконструкции и развития, Кыргызстан за последний год заработал на реэкспорте в Россию 36 млрд сомов.