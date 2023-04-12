В Казахстане 10 и 11 апреля произошли несколько протестов нефтяников из города Жанаозен Мангиустанской области. Об этом сообщали ряд казахстанских СМИ.

Митинг нефтяников у здания Минэнерго в Астане. Фото: Жанара Каримова.

По информации СМИ, 10 апреля десятки нефтяников из Жанаозена – бывших сотрудников нефтесервисной компании «БерАли Мангистау Company», попав под сокращение, прибыли в Астану и устроили акцию протеста у здания Министерства энергетики. Собравшиеся сообщили, что остались без заработка, так как компания, в которой они работали, проиграла тендер.

Около 150 митингующих требовали, чтобы им предоставили рабочие места, однако 11 апреля их задержали. Полиция сообщила, что это был несанкционированный митинг.

После этого группа жителей города Жанаозен собралась перед зданием акимата, требуя освободить задержанных в Астане. Они потребовали освободить жанаозенских коллег и решить проблему в нефтяной отрасли.

По данным издания Vlast.kz, нефтяников отпустили – они выехали домой. Активист жанаозенцев Есенжан Абдрашев сообщил «Азаттыку», что в столице останется 10 человек, чтобы продолжать переговоры с властями.

Рабочие надеются, что их переговоры о разрешении ситуации с работой будут успешными.

Утром 12 апреля стало известно, что в результате протестов полиция в Астане задержала 126 нефтяников из Жанаозена. Позже, уточнили в полиции, всех их отпустили.

Однако на пятерых задержанных привлекли к административной ответственности за участие в несанкционированной акции протеста.

Фото на главной Жанары Каримовой.