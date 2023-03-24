Судья Административного суда Иссык-Кульской области Женишбек Барынбаев подал заявление о сложении своих полномочий по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

В сообщении говорится, что председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков 24 марта провел оперативное совещание, на котором Барынбаев и подал свое заявление.

«Судья признал, что допустил действие, бросающие тень на авторитет судебной ветви власти», — добавили в ВС.