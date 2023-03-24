Судья Административного суда Иссык-Кульской области Женишбек Барынбаев подал заявление о сложении своих полномочий по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.
В сообщении говорится, что председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков 24 марта провел оперативное совещание, на котором Барынбаев и подал свое заявление.
«Судья признал, что допустил действие, бросающие тень на авторитет судебной ветви власти», — добавили в ВС.
Ранее издание Kaktus.media со ссылкой на УОБДД Иссык-Кульской области писало, что Барынбаева в начале марта задержали в Караколе за вождение в нетрезвом состоянии. По данным издания, инспекторы доставили его в больницу, где медики подтвердили наличие алкоголя в крови судьи, и на него составили протокол.
Женишбека Барынбаева назначили судьей в Административный суд Иссык-Кульской области в апреле прошлого года. До этого он работал в Ошском горсуде.