Президент Садыр Жапаров заявил, что если второй свергнутый президент Курманбек Бакиев вернется в Кыргызстан, то его задержат. Об этом он сказал в очередном интервью информагентству «Кабар».



«У властей нет плана возвращать в Кыргызстан Курманбека Бакиева», — подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что Бакиев осужден кыргызским судом на 30 лет.



«Это решение остаётся в силе. Безусловно, если он вернется, то будет задержан. Мы все должны научиться подчиняться законам. Я не имею права отменять решения суда. У меня только есть право помиловать или отказать, если Курманбек Бакиев попросит об этом. Решение помиловать или нет я буду принимать, учитывая мнение пострадавших в 2010 году», — отметил Жапаров.

Также президент добавил, что если в страну вернутся братья и дети свергнутого президента — Жаныш, Ахмат, Максим и Марат Бакиевы — то их тоже задержат, так как в их отношении есть уголовные дела и они в розыске.



Кроме того, глава государства поделился своим мнение о том смогут ли Бакиевы вернутся в Кыргызстан, если решат добиваться оправдания судом.



«Мы были разделены тридцать лет и чуть не развалили страну. Мы подчиняемся решению суда и законам. Я не уверен, что суд может оправдать Жаныша и Максима Бакиевых, потому что они были приговорены к пожизненному заключению», — заключил Жапаров.

Курманбек Бакиев — второй свергнутый президент Кыргызстана. После Апрельской революции 2010 года он вместе с семьей сбежал в Беларусь, где живет по сей день. В Кыргызстане его заочно приговорили к 30-летнему тюремному сроку, 25 лет из которых он должен провести в колонии усиленного режима.

В разное время президенты страны пытались экстрадировать Бакиева в Кыргызстан, чтобы он понес наказание, однако этого так и не произошло.



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