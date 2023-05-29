Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказал Александру Лукашенко, предложившего своему коллеге объединиться с Россией и Беларусью в Союзное государство ради ядерного оружия.



Токаев сказал, что «по достоинству оценил шутку».



«Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаёмся верными обязательствам в рамках этих международных документов», — отметил он.

Ранее в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» Лукашенко, комментируя выступление Токаева на Евразийском экономическом форуме в Москве, «пригласил» Казахстан в Союзное государство.

«Если кто-то переживает, ну не думаю, что Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу, но если вдруг так, никто не против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. А это очень просто, в союз Беларусь – Россия надо вступать, и все, и будет ядерное оружие на всех. Ну, это мое мнение, это не мнение россиян. Думаю, что это возможно. Мы стратегически должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться», — сказал он.



24 мая на Евразийском экономическом форуме Токаев обратил внимание на различия в подходах к интеграции между Россией и Беларусью и остальными участниками ЕАЭС.



Он отметил, что в ЕАЭС есть Союзное государство в лице Беларуси и России, которое является феноменов и создано по формуле «Две страны — одно государство» с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным и гуманитарным пространством.



В то же время, по словам Токаева, остальные страны ЕАЭС находятся на иных позициях.



«Есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией. И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях. Это вопрос концептуальный. Нам нужно, я думаю, на этом экономическом форуме обсудить данную проблему», — заключил он.



Москва и Минск заключили договор о создании Союзного государства еще в декабре 1999 года. В нем говорилось, что Россия и Беларусь объединятся и сольются в одно государство с общей валютой, единым правительством и даже Конституцией. Договор бессрочный и страны строят Союзное государство больше 20 лет.



Однако в последние несколько лет процесс интеграции идет активнее, чем до этого. Например, российские войска вторглись в Украину через территорию Беларуси.



В феврале этого года группа журналистов из разных стран мира получила доступ к внутреннему документу властей РФ под названием «Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении». В нем говорилось, что Кремль планирует взять под полный контроль политику, экономику и военный потенциал Беларуси к 2030 году.

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