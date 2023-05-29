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В России кыргызстанец обвинил супругу, мать троих детей, в вымогательстве – женщина свою вину отрицает и просит помощи в объективном расследовании дела. Об этом сообщил актер Азиз Бейшеналиев на своей странице в Фейсбуке.

Он написал открытое обращение президенту Садыру Жапарову, главе Кабмина Акылбеку Жапарову и председателю Жогорку Кенеша Нурланбеку Шакиеву.

Актер рассказал, что кыргызстанка Нургул Азимова прислала ему ходатайство, в котором заявила, что уже год находится в СИЗО-6 в Москве по надуманному делу. По словам Бейшеналиева, задержанной нужна защита от государства.

В ходатайстве Нургуль рассказала, что в 2022 году на нее возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». По ее словам, в 2016 году она развелась и осталась одна с тремя несовершеннолетними детьми. В 2021 году из-за нехватки средств на существование Нургуль уехала в Москву.

Работая в чайхане, весной 2021 года она познакомилась с неким Мирланом Исмаиловым, с которым они начали встречаться. По словам женщины, Исмаилов уверял, что холост.

«В начале лета 2021 года в Кыргызстане мне вернули долг в виде машины стоимостью в 450 тысяч сомов. Вскоре Мирлан сообщил мне, что у его родителей большие проблемы, у них заложен дом, и им срочно нужны деньги. Он попросил у меня 150 тысяч сомов, якобы в долг. Я передала ему деньги. Спустя ещё немного времени он сказал, что у него сломалась машина и нужно еще 47 тысяч рублей, потом нашлись ещё расходы. Всё это время я давала ему деньги», – рассказала женщина.

По словам Нургуль, в декабре 2021 она забеременела и они с мужчиной провели обряд ника.

«В январе 2022 года мне написала незнакомая женщина, которая представилась женой Мирлана и рассказала, что он регулярно ей изменяет. Я рассказала всё братьям Мирлана и его матери. Они уговорили меня не принимать никаких решений, пообещали, что Мирлан изменится. Свекровь сказала мне, что жена Мирлана была виновата сама», – рассказала женщина.

По словам Нургуль, позже семья мужа попросила ее оформить на свое имя кредит в Кыргызстане, чтобы выплачивать долги семьи – Нургуль согласилась.

«Накануне поездки в Кыргызстан муж не пришёл домой. Выяснилось, что он снова мне изменяет. Той же ночью у нас случилась сильная ссора и Мирлан сильно меня избил. Я сильно ударилась головой о мебель и два дня не могла встать с кровати. Через несколько дней муж повез меня в Кыргызстан брать кредит. К тому моменту семья моего мужа нуждалась срочно в двух млн сомах, потому что кредит, под который был заложен их дом, был уже просрочен», – рассказала женщина.

Для того чтобы взять кредит, нужно было свидетельство о браке. В итоге пара зарегистрировала брак и оформила кредит в 1,2 млн сомов на имя Нургуль. Однако семья мужчины заявила, что им нужен еще один кредит в 3 млн сомов. Когда пара ходила по банкам, одному из сотрудников паспорт мужчины показался подозрительным и тогда выяснилось, что Мирлан не раз подделывал свои документы.

«В этот момент я ещё не знала, что мой муж менял паспорт уже четыре раза. Он менял имя, так как у него уже были кредиты, кроме того, имена поменяли также его братья и мама. Всё это они сделали незаконно и за деньги, чем мой муж очень гордился. В начале мая 2022 года мне позвонил свёкр и сказал, чтобы я не давала Мирлану свидетельство о браке. Выяснилось, что уже некоторое время у мужа была любовница Кыргызстане. Она получила визу США, и мой муж хотел срочно развестись со мной втайне от меня, жениться на ней и уехать, как член семьи», – рассказала Нургуль.

По словам Нургуль, после этого она сказала мужу, что ее свидетельство находится в Кадамжае – в ответ на это Мирлан сильно ее избил. А когда она захотела написать на него заявление в полицию, мужчина напугал ее, что у него там есть связи.

В мае 2022 года женщина вновь приехала в Москву. Тогда ей начали звонить неизвестные люди, сообщившие, что муж Нургуль был должен им деньги. Они начали ей угрожать и требовать деньги с нее.

Нургуль сообщила, что в июне 2022 года узнала, что ее муж тоже находится в Москве. По ее словам, она хотела встретиться с ним, рассказать про кредиторов, которые требуют денег, но он внес ее в черный список.

«Моя старая знакомая сказала, что очень возмущена его поведением и, что у неё есть знакомые, которые могут поговорить с Мирланом. 9 июня мне прислали местоположение и попросили приехать по неизвестному адресу. Там находился мой муж и пятеро неизвестных мужчин. Знакомый моего старого друга сказал, что мой муж отрицает какие-либо долги и тем более избиение. Тогда я предъявила доказательства, которые были в телефоне, аудиосообщения Мирлана и его матери, фотографии моих травм, кредитные документы. Моего мужа никто не избивал, что зафиксировано освидетельствованием. После этого меня попросили уехать», – рассказала Нургуль.

Позже ее задержала полиция, потому что мужчина обвинил ее в вымогательстве. По словам женщины, в отделе полиции были двое сотрудников посольства, которые очень грубо разговаривали с ней, снимали ее на видео и угрожали отправить это дочерям в Кыргызстан.

«Как я поняла один из них был хорошим знакомым моего мужа, который помогал решать ему проблемы. При задержании мне не разъяснили мои права, дали на подпись чистые листы, принуждали дать ложные показания, угрожали, лишили адвоката. Вот уже год я нахожусь в СИЗО-6. Неоднократно писала заявления о преступлениях моего мужа, но ни одно заявление не приняли. Я лишена телефонных звонков и возможности общаться с детьми. Я одна в России, я очень плохо понимаю русский язык, и у меня нет защиты. Нахожусь в отчаянии», – написала она.

Нургуль попросила оказать помощь и содействие в справедливом и законном разбирательстве. Бейшеналиев, опубликовавший ходатайство, обратился в МВД Кыргызстана, чтобы ведомство проверило деятельность мужа Нургул и расследовала то, как мужчина занимался подделкой документов.

Он также обратился в МИД и Посольство Кыргызстана в России с вопросом о том, кем были два сотрудника Посольства в Москве, упомянутые в ходатайстве, которые вместо помощи женщине, оказывали на нее психологическое давление, запугивали и шантажировали.

Актер задался вопросом, когда Посольство и МИД предоставят задержанной консульскую и юридическую помощь.

«Эта история должна быть известной, потому что она является не только вопиющим, но и типичным случаем попирания женских прав в регионе. Женщины в Кыргызстане — самые незащищенные люди», – отметил Бейшеналиев.

Что ответили в Посольстве?

В Посольстве Кыргызстана в России ответили, что 10 июня 2022 года в представительство МВД в России обратился кыргызстанец, который сообщил, что в 2 часа ночи неизвестные насильно посадили его родного брата в такси и увезли в неизвестном направлении.

«По результатам оперативных мероприятий потерпевший был обнаружен в одной из квартир Москвы, расположенной по адресу Малый Каретный переулок. Потерпевшего держали вопреки его воле и вымогали с родственников 1 800 000 рублей. Российскими правоохранительными органами установлены и задержаны лица причастные к данному преступлению», – сообщили в Посольстве.

В Посольстве отметили, что по версии следствия, виновность подозреваемых подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, протоколами следственных действий, заключением судебно-медицинских экспертиз и иными материалами уголовного дела.

В Посольстве сообщили, что по итогам расследования, дело будет рассмотрено в российских судебных инстанциях, по которым будет принято законное решение.

«При этом информация о том, что сотрудники Посольства Кыргызстана в России оказывали какое-либо давление на задержанную не соответствует действительности», – отметили в Посольстве.