Комитет Жогорку Кенеша по социальной политике на заседании 29 мая рассмотрел и одобрил в первом чтении поправки в закон «Об образовании». Группа депутатов, инициировавших этот законопроект, предлагает отменить лицензии на открытие детских садов.



Один из инициаторов законопроекта нардеп Жанар Акаев на заседании отметил, что в Кыргызстане 76% детей дошкольного возраста не имеют доступа к детсадам. По его словам, особенно обделенными являются дети в сельской местности.



«В регионах люди отдают свои дома, чтобы там открыли детский сад. Но потом начинаются проверки, и приходится закрывать. Мы предлагаем отменить лицензии для открытия детских садов, чтобы дошкольным образованием охватить больше детей. Стране не хватает около 1 800 детских садов. Сейчас 76% детей не посещают детские сады. Если дети будут пристроены, то и родители смогут работать, это улучшит и экономику. Со временем, когда садов станет больше, можно вернуть лицензии», — цитирует его «Азаттык».



Он добавил, что законопроектом предлагается упразднить процедуру аккредитации школьных учителей и поэтапно внедрить ваучерный механизм финансирования образовательных учреждений.



В середине апреля уполномоченная по правам ребенка Асель Чынбаева сообщила, что физическим лицам власти дали возможность открыть частный детский сад на дому на основе патента.



В декабре прошлого года Кабмин принял распоряжение о создании условий для повышения охвата детей дошкольным образованием. По оценкам властей, дополнительно нужны более 2,5 тысяч детских садов.