Дети из Кыргызстана бесплатно получили 13 активных протезов рук «Киби». Об этом со ссылкой на Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий (РУПОИ) сообщило информагентство «Кабар».

На закупку протезов из госбюджета выделили чуть менее 1,8 млн сомов. Их изготовили техники-протезисты РУПОИ из компонентов российской компании «Моторика». Протезы работают без электроники и не боятся воды, сообщает агентство.

По словам директора РУПОИ Ализы Солтонбековой, детям с инвалидностью необходимо с раннего возраста начать использовать функциональные протезы.

«Протезы верхних конечностей могут не только улучшить функции, но и позволяют не допустить нежелательных нарушений здоровья, поддерживать постоянный тонус и тренировать детей», – сказала она.

По словам Солтонбековой, тяговые протезы «Киби» формируют в ребенке принятие протеза «как части себя».