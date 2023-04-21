Депутатов парламента просят защитить омбудсмена Атыр Абдрахматову от давления и позволить ей продолжить беспрепятственно работать. С таким призывом к депутатам обратились более 60 активистов, журналистов и общественных деятелей.

Они считают, что парламентарии продемонстрировали «безразличие к вопросу соблюдения прав человека», сорвав доклад Абдрахматовой о правах человека в Кыргызстане в 2022 году.

На заседании парламента 19 апреля парламентарии, не дослушав до конца доклад Абдрахматовой и не задавая вопросов, проголосовали за то, чтобы не принимать его.

Затем депутат Бакыт Сыдыков из фракции «Ата-Журт Кыргызстан» сообщил, что она решила не одобрять доклад, а его коллега Кундузбек Сулайманов и вовсе предложил выказать Атыр Абдрахматовой недоверие, не дав развернутого обоснования своей позиции.

К обсуждению недоверия омбудсмену парламент должен вернуться на ближайших заседаниях.

«К сожалению, вместо обсуждения положения дел в этой сфере [прав человека] депутаты отнеслись к докладу, как к инструменту сведения счетов с первой женщиной и первой правозащитницей на посту акыйкатчы», – говорится в обращении активистов.

Они отметили, что Абдрахматова за год работы омбудсменом «ориентировала деятельность возглавляемого ею института на защиту прав каждого конкретного человека, который к ней обращался». По их мнению, она «была проактивной, оперативно реагировала и не боялась высказывать свою точку зрения, в том числе по нарушениям прав гражданских и политических активистов, журналистов и блогеров».

«Мы убеждены, что именно ее открытая и беспристрастная позиция по гражданским и политическим правам оказалась подлинной причиной недовольства ее деятельностью в верхах», – считают подписанты, замечая, что «акыйкатчы не может и не должен молчать».

В письме также указано, что в случае досрочного освобождения Абдрахматовой от должности «сама власть лишится возможности слышать голос тех, чьи права ущемляются».

«Ее отстранение может быть воспринято в качестве сигнала против демократии и против свободного духа кыргызстанского общества», – уверены активисты и правозащитники.

Также они обратились к президенту Садыру Жапарову и к международным организациям с просьбой высказаться о «складывающейся тревожной ситуации вокруг омбудсмена».

Жогорку Кенеш избрал Атыр Абдрахматову на пост омбудсмена 2 марта 2022 года. До этого она занимала должность заместителя председателя Центризбиркома.