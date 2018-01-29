Добро пожаловать, «Енот»

Привет, дорогие читатели!

С этого дня мы начинаем работать совместно с бишкекским изданием «Енот» — они становятся частью «Клоопа», но остаются самостоятельной редакцией с отдельным сайтом.

Что это значит?

Сотрудничество с «Енотом» в первую очередь означает, что мы будем вместе работать над темами и материалами, которые касаются бишкекской повестки, то есть непосредственно вас, дорогие читатели.

Мы будем стараться публиковать больше глубоких материалов о Бишкеке — почему что-то работает или сделано именно так, а не иначе, как можно сделать жизнь в городе лучше, какие интересные люди и компании есть в Бишкеке.

Работа не ограничится совместными материалами — это, конечно же, обмен знаниями, возможное проведение совместных мероприятий в будущем и повышение качества материалов друг друга.

Зачем мы это делаем?

Нам очень нравится, чем занимался и занимается «Енот» — то, как они подходят к работе над материалами и стараются всегда быть честными и полезными для своих читателей.

Мы разделяем идею «Енота», что Бишкеку необходим супергерой блог или сайт, на котором можно было бы узнать последние новости города или посмотреть, где и как можно приятно провести время.

Мы еще не знаем, как назвать нашу совместную работу — сотрудничество, или партнерство, или как-то иначе. Главное для нас — это то, что обе редакции имеют похожее видение и хотят работать вместе.

С любовью,

главный редактор Kloop.kg Эльдияр Арыкбаев.