Троих мужчин задержали в Орловке по подозрению в краже оборудования на 7 млн сомов

Милиция Чуйской области задержала троих подозреваемых в похищении генератора, сварочного аппарата и прочей техники общей стоимостью в 6,9 млн сомов. Задержанных водворили в СИЗО-1.

Пресс-секретарь ГУВД Чуйской области Назира Имангазиева сообщила журналисту Kloop.kg, что милиция задержала подозреваемых в краже оборудования 25 января. Задержанные — жители города Орловка, в нескольких километрах от Бишкека.

Милиция установила, что в ночь на 17 января трое мужчин проникли в офис одной из компаний и вынесли оттуда генераторы, сварочный аппарат и другое оборудование. Владелец оценил ущерб в 6,9 млн сомов.

«Сначала милицией был задержан 25-летний местный житель, который дал чистосердечное признание. Также он рассказал, что преступление он совершил со своими приятелями», — сказала Имангазиева.

В милиции уточнили, что задержанные спрятали часть украденного на окраине Орловки, а остальное вывезли и продали на бишкекском рынке. «Все вещи были найдены и изъяты», — сказала Имангазиева.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».