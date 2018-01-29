Суды Кыргызстана оборудуют камерами для наблюдения за заседаниями через интернет

Судебный департамент потратит 480 млн сомов за три года на оборудование залов суда камерами наблюдения для записи процессов — эти заседания можно будет посмотреть онлайн.

Установка камер для записи судебных процессов начнется сперва в бишкекских судах — их планируют установить до лета 2018 года.

Всего на оборудование залов во всех судах Кыргызстана будет потрачено 480 млн сомов за три года — такие данные предоставлены в программном бюджете Кыргызстана до 2020 года.

Начальница Управления ресурсами Судебного департамента Аида Асаналиева сказала журналисту Kloop.kg, что с помощью этих камер можно будет наблюдать за заседаниями онлайн.

«Оборудование закупили для трех судов Бишкека, как пилотный проект. До конца лета планируем его запустить. Если тестирование хорошо пройдет, то такое же оборудование будем закупать в другие суды», — сказала она.

Асаналиева добавила, что также судебный департамент установит во всех судах простые камеры для «безопасности судей и участников процесса». Эти камеры пока установлены только в 16 судах Бишкека и Чуйской области.

«[…] Установили системы внешнего видеонаблюдения, а именно в залах и коридорах суда, в кабинетах судей для обеспечения безопасности судей, работников суда и граждан-участников процесса», — сказала она.

Запись с камер безопасности, в отличие от камер в залах суда, нельзя будет запрашивать для какого-либо разбирательства — эти данные будут храниться месяц, а затем их будут удалять.

Согласно программному бюджету Кыргызстана до 2020 года, через установку камер наблюдения власти намерены снизить количество «жалоб на несоблюдение процедур судопроизводства» на треть — с 75 до 50 в год.

Об установке камер наблюдения в судах заявил глава судебного департамента Рустам Ибраимов на заседании Жогорку Кенеша 26 января. Он пообещал, что в течение двух лет камеры установят во всех судах.