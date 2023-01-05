Ассоциация адвокатов Кыргызстана заявила, что, что участников Кемпир-Абадского дела привлекли к уголовной ответственности и арестовали незаконно, так как до этого не было экспертиз, которые бы уличили или оправдали их действия. Письмо ассоциации опубликовано на Фейсбук-странице оппозиционного политика Равшана Джеенбекова который находится под арестом.

«Сначала должно быть соответствующее заключение экспертиз, а только потом привлечение и арест, но не наоборот», – говорится в сообщении ассоциации.

Юристы отметили, что следователь/прокурор с момента получения повода к началу досудебного производства, должен его начать и провести экспертизы. Политик написал, что согласно закону, по результатам доследственной проверки, следователь либо возбуждает уголовное дело, либо отказывает в этом.

«Прежде чем привлекать к уголовной ответственности и применить меру пресечения, следствию нужно было дождаться результатов производства экспертиз, которая сейчас на закончена. Нет экспертизы — не должно быть привлечения и меры пресечения. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении — это основание только для возбуждения уголовного дела, но не для привлечения к уголовной ответственности и избрания меры пресечения», — написали они.

Кемпир-Абадское дело

В октябре 2022 года власти Кыргызстана задержали около 30 активистов, политиков и правозащитников, выступавших против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Их подозревают в подготовке к массовым беспорядкам и взяли под стражу.

Арестованные не признают вину и говорят о давлении, а также утверждают, что уголовное преследование началось из-за их позиции по Кемпир-Абаду.

Задержанных политиков и активистов суд водворил под стражу на два месяца, а в декабре продлил меру пресечения еще на два. В ответ на это 18 арестованных объявили о политической голодовке с требованием отпустить их хотя бы под домашний арест. Но и это акция протеста не принесла результатов. Спустя две недели все фигуранты дела прекратили голодовку из-за ухудшающегося состояния здоровья.

Аресты активистов и политиков осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить всех задержанных.

В ответ на все просьбы правозащитников и митинги родственников задержанных президент Садыр Жапаров ответил, что не может вмешиваться в работу судей. Он считает, что фигурантов Кемпир-Абадского дела арестовали «своевременно» «за планы госпереворота». По его словам, обвиняемые якобы ходили на собрания, где обсуждали планы госпереворота и количество людей на предстоящих митингах.