В Оше задержали двух парней по подозрению в похищении 23-летней девушки с целью принудительного вступления в брак. Об этом «Клооп» сообщили в УВД Ошской области.

Известно, что случай произошел 31 декабря примерно в 16:30 часов. Патрульная милиция попыталась остановить водителя, который ехал на трассе Бишкек-Ош, нарушая правила дорожного движения. Однако гражданин не подчинился требованиям правоохранителей и на большой скорости поехал в сторону Узгена.

Милиционеры смогли остановить водителя только в селе Кыргыз-Чек.

В машине находились два 25-летних парня и 23-летняя девушка, которая попросила правоохранителей о помощи, отметив, что «ее украли поневоле для вступления в брак». Ее удалось спасти.

Следствие выяснило, что подозреваемые хотели похитить девушку в Кара-Кульджинский район Оша.

По этому факту начаты следственно-оперативные мероприятия.

Похищения девушек в Кыргызстане

Похищение девушек в Кыргызстане — острая проблема, которая обсуждается в обществе не первый год. Чаще всего девушек похищают для принудительного вступления в брак.

Согласно действующим законам, за похищение лица с целью вступления в брак предусмотрено наказание лишением свободы от 5 лет до 7 лет и 6 месяцев.

За похищение несовершеннолетнего лица для вступления в фактические брачные отношения либо для вступления в брак вопреки его воле — от 7 до 10 лет лишения свободы.

По данным Генпрокуратуры, за 2021 год было зарегистрировано 560 фактов, связанных с похищением и принуждением женщин к вступлению в брак. Однако зачастую дела о похищении не доходят до суда, а нарушители закона не получают положенного наказания.

Безнаказанность, которую чувствуют агрессоры, приводит к тому, что женщин могут убить во время похищения.

Так случилось с Айзадой Канатбековой в апреле 2021 года. Ее похитил Замирбек Тенизбаев, изнасиловал, а затем убил ее и себя. Так как дело приобрело общественный резонанс, помогавшие Тенизбаеву в похищении Айзады получили реальные сроки. Однако милиционеры, которые не предотвратили убийство Канатбековой, так и не понесли реального наказания.

Автор материала — Рустам Турсунбеков.

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