Милиция задержала 26-летнего жителя Ала-Букинского района по подозрению в изнасиловании девочки 2007 года рождения. Об этом со ссылкой на УВД Джалал-Абадской области пишет Turmush.

Его водворили в ИВС на два месяца. Однако неизвестно когда именно задержали мужчину.

По данным милиции «половой акт» между подозреваемым и девочкой произошел 2 декабря прошлого года примерно в 7:30.

Накануне Turmush опубликовал обращение отца пострадавшей девочки, в котором он пожаловался на то, что следствие идет медленно. По его словам, подозреваемый изнасиловал ее дочь, когда она шла в школу.

«До произошедшего дочь познакомилась с подозреваемым через интернет. Он сказал ей, что холост. Когда дочь заблокировала его номер, он начал писать с другого телефона. Один раз они, оказывается, встретились. А во второй раз — 2 декабря, когда дочь шла в школу, он поймал ее на одной из улиц и отвел в сторону тупика, где изнасиловал. Пригрозил ножом, чтобы она никому не говорила, иначе убьет ее. Дочь боялась, поэтому не сказала. Этот парень 1997 года рождения, женат и у него есть один ребенок», — рассказал он.

О произошедшем, по словам мужчины, стало известно в феврале этого года, когда подозреваемый рассказал о случившемся своей родственнице — однокласснице потерпевшей. Та в свою очередь рассказала соцпедагогу школы.

В УВД Джалал-Абадской области сообщили, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Действия сексуального характера с ребенком, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Однако потерпевшая сторона добивается переквалификации дела на статью «Изнасилование».

«Он даже в переписке с дочерью отправлял фото ножа. Вчера я ознакомился с материалами по рассматриваемому делу. Там все в таком ключе, будто он с моей дочерью дружил как парень с девушкой и дочь сама пошла в тот день на встречу. Здесь ход случившегося меняется. Дочь рассказала совсем по другому. Экспертиза проведена, заключение пока не вышло. Знакомый подозреваемого работает в районной прокуратуре. Начинаешь думать, а не оказывают ли они влияние?» — задается вопрос отец потерпевшей.

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.