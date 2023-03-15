Министерство культуры, информации и туризма предлагает ликвидировать 12 редакций газет, так как они не могут себя окупить. Проект постановления министерство опубликовало для общественного обсуждения.

Ликвидировать предлагают:

редакцию Баткенской областной газеты «Баткен Таны»;

редакции Джалал-Абадских областных газет «Акыйкат» и «Жалал-Абад Тонги»;

редакции Иссык-Кульских областных газет «Ыссык-Кол кабарлары» и «Вести Иссык-Куля»;

редакцию Нарынской областной газеты «Тенир Тоо»;

редакцию Таласской областной газеты «Талас байрагы»;

редакции Чуйских областных газет «Чуй Баяны» и «Чуйские известия»;

редакции Ошских областных газет «Ош жанырыгы», «Уш Садоси» и «Эхо Оша».

В справке обосновании к документу говорится, что проект постановления разработали для оптимизации работы редакций областных газет и улучшения госинформационной политики региональных СМИ.

По данным Минкульта, в этих газетах работает 228 сотрудников и в год на их зарплаты выделяют 105 млн сомов.

«Согласно проведенному финансовому анализу ни одна областная газета не выходит на самоокупаемость, что в итоге приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, выделяемых на их содержание. Это доказывает, что необходимы кардинальные меры по реформированию редакций областных газет», — говорится в справке.

В ведомстве также сообщили, что областные газеты выходят раз в неделю тиражом 1000-2000 экземпляров и это количество не обеспечивает всех жителей региона.

«В то же время исчез высокий спрос местного населения на периодические издания, увеличилось использование телевидения и радио, мобильного интернета», — сообщили в Минкульте.

Согласно проекту постановления, после ликвидации газет бывшим работникам выплатят пособия и компенсации.