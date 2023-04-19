В Кара-Балте Чуйской области мужчину, который в течение трех лет насиловал свою падчерицу, приговорили к пяти годам лишения свободы. Мать девочки обратилась в областной суд с требованием ужесточить наказание. Суд отказал.

По данным областного суда, подозреваемый в течение трёх лет (осень 2018 — осень 2021 года) «совершал развратные действия над девочкой». Также в суде сообщили, что мужчина пользовался отсутствием жены, чтобы насиловать ребёнка и показывать ей видео порнографического характера.

«Она постеснялась об этом сообщить своей маме. Лишь рассказала, что отчим к ней пристаёт, после чего мать его отругала. Мужчина пугал девочку словами: “убью тебя и твою маму ”, “если расскажешь маме, она тебя отругает”», — написано в судебном акте.

Мужчину задержали при попытке бегства в Россию — после того, как его преступление было раскрыто. Он признал себя виновным, однако в суде отказался от этих слов.

19 апреля 2022 года Жайыльский районный суд признал мужчину виновным и арестовал на пять лет по статье «Развратные действия».

Мать девочки подала апелляционную жалобу, сообщив, что районный суд вынес ему мягкий приговор, требуя ужесточить его.

Однако областной суд рассмотрел дело и отклонил жалобу.

Насилие над детьми

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.

Если вы стали свидетелями детского насилия можно обратиться за помощью, позвонив на горячий номер 111, звонок бесплатный и анонимный. Центр принимает звонки по всем регионам, работает круглосуточно.

Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597. В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.

Адреса кризисных центров:

Кризисный Центр «Шанс»: г. Бишкек, Пр.Чуй, 207, к.509, 0 709 710 320;

Кризисный центр «Сезим»: г.Бишкек, ул.Табышалиева, 3, 0 312 512 640;

ОО «Энсан — Диамонд»: г. Ош, ул. Ленина, 205/105, 0 772 328 960, 0 322 222 965;

Кризисный Центр «Акылкарачач» при ОО «Эне назары»: Ошская область, Алайский р-н , с. Гульча, ул. Набережная, д. 1, 0 555 281 423, 0 776 281 423;

Кризисный Центр «Аруулан»: г. Ош, ул. Ленина, 205, 0 776 380 777, 0 322 255 608;

Кризисный Центр «Ак журок»: г. Ош, ул. Ленина 205, 0 550 231 329, 0 322 245 976;

ОО Кризисный Центр «Мээрбан»: г. Ош, ул. Ленина, 312/23, 0 773 843 461;

НПО Кризисный Центр «Тендеш»: г. Нарын, ул. Кыргыза, 31/3, 0 700 257 890, 0 352 250 270;

Кризисный Центр «Маана» при ОФЦЖИ «Аялзат»; г. Талас, ул. Тагайбаева, 274/2, 0 557 484 713, 0 342 255 885;

Кризисный Центр «Жаныл Мырза» при ОФ «Омур Булагы»: г. Баткен, ул. Сыдыкова, 3, 0 777 393 077;

Кризисный Центр «Каниет»: г. Джалал-Абад, ул. Б. Осмонова, 113, 0 372 255 084;

ОО «Аялзат — развитие женских инициатив»: г.Каракол, ул. Абдрахманова, 105-14, 0 392 251 091, 0 553 835 717;

Кризисный центр «Алтынай»: Чолпон-Ата, 0 709 694 550;

Кризисный центр «Мээрман»: Каракол, 0 706 383 637;

Центр помощи и реабилитации женщин «Химая»: Каракол, 0 702 223 535 — горячая линия, 0 551 733 390.

Автор: Рустам Турсунбеков

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