Большой пожар в Оше — загорелся пункт замены масла

Пожар начался вечером 11 декабря в пункте замены масла в микрорайоне «Манас-Ата». Огнем было охвачено более 650 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Первые сведения о пожаре поступили в дежурную часть в 21:15, хотя, по словам очевидцев, возгорание началось еще раньше.

Огнем охвачен пункт замены масла по улице Раззакова в микрорайоне «Манас-Ата».

Сейчас милиция допрашивает владельцев магазина. По предварительным данным, пострадавших нет.

Площадь возгорания составляет от 650 до 700 квадратных метров. Тушением огня занимаются 7 пожарных расчетов.

На 23:40 огонь еще не был потушен.

Официальных версий о причинах возгорания пока нет, предварительная — несоблюдение правил пожарной безопасности.