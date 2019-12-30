Арт-инсталляцию в виде закрытой деревянной двери поставили в парке имени Панфилова в центре Бишкека. Проект назвали «дверью в светлое будущее». По идее автора дверь закрыта из-за того, что в Кыргызстане плохая ситуация с правами человека.

Автор арт-инсталляции — преподаватель Американского университета в Центральной Азии Томирис Орозоева. За закрытой дверью находится «светлое будущее» — все тот же Кыргызстан, но в нем работают законы и соблюдаются права граждан.

«Ключ от светлого будущего находится у каждого. Оно [будущее] там, где соблюдаются права человека, а верховенство закона — принцип, которым руководствуются в повседневной жизни. Пока что статистика показывает обратное», — объяснила Орозоева.

Изначально художница хотела поставить две двери — одну на Старой площади и вторую на Аллее молодежи возле Филармонии. Однако власти Бишкека не дали ей на это разрешения, объяснив, что на большинство земель в центре города объявлен мораторий. По этой причине инсталляцию установили в парке имени Панфилова. Ранее идея Орозоевой выиграла в конкурсе молодежных инициатив.