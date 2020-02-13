Депутат парламента Жанар Акаев на заседании 13 февраля заявил, за короткое время в Оше около 40 тысяч человек получили городскую прописку. Он предложил лишить права голосовать тех, кто получил новую прописку за полгода до выборов.

«Мы должны принять закон, чтобы не могли участвовать в выборах те, кто получил новую прописку за полгода до выборов. Если нужно, надо сдвинуть сроки выборов, чтобы те, кто встал на учет сейчас, не смогли проголосовать», — заявил Акаев.

Депутат считает, что те, кто вынуждает людей перепрописываться, не задумываются о будущем этих людей.

«Люди лишаются в своих районах пенсий и льгот, встают на учет в городе. И ведь все это делают лидеры партий. Разве это дело, сейчас предлагать по одному или две тысячи сомов и портить будущее этих людей? У студентов паспорта забирают. Говорят, что вернут после выборов», — говорит Акаев.

Его коллега Кенжебек Бокоев предложил включить тему в повестку дня на заседани и пригласить представителей Центральной избирательной комиссии и Государственной регистрационной службы.

Весной этого года пройдут выборы в 20 местных кенешей по всему Кыргызстану. В частности, 12 апреля пройдут выборы в городах Ош, Токмок, Балыкчи, Каракол и Майлуу-Суу.

Ранее председатель Центризбиркома Абдыжапар Бекматов сообщил, что до ведомства «доходят слухи, что идет резкий приток желающих зарегистрироваться в городах, где будут выборы».

Информагенство «24.kg» со ссылкой ЦИК сообщило, что за период с января по 11 февраля 2020 года в Оше прописались примерно столько же людей, сколько прописались за прошедший год. Это 33 805 человек.

Ранее ошские студенты сообщили «Клоопу», что их вынуждают продавать голоса и отдавать паспорта. За голос предлагают одну-две тысячи сомов, а за отказ грозят «завалить на экзаменах».