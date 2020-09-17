Турецкое посольство в Кыргызстане сообщило, что местные власти попросили у Турции финансовую помощь для проведения выборов.

ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ16 сентября 2020 годаПРЕСС-РЕЛИЗПОДДЕРЖКА, ОКАЗАННАЯ ТУРЦИЕЙ… Publicerat av T.C. Bişkek Büyükelçiliği Onsdag 16 september 2020

Турция готова дать 100 тысяч долларов на покупку автоматических урн для голосования и мониторов. Также Турция направит в Кыргызстан наблюдателей.

Выборы пройдут 4 октября 2020 года. В сентябре 2019 года правительство заложило на парламентские выборы больше 1,2 миллиардов сомов. Однако из-за пандемии все статьи бюджета были сокращены и на выборы в Жогорку Кенеш планировалось потратить 560 млн сомов. Позже ЦИК сообщила, что расходы оптимизировали до 446,9 млн сомов.