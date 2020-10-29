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Бывший посол Великобритании и бизнес-омбудсмен Кыргызстана Робин Орд-Смит 23 октября выступил на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям. Он назвал ключевые направления для восстановления экономики на фоне политического кризиса и пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Совета, который возглавляет премьер-министр и и.о. президента Садыр Жапаров.

«Мы переживаем критическое для страны время, это чрезвычайно трудный год для бизнеса, экономики, граждан и страны. Пандемия и политическая нестабильность нанесли серьезный удар экономике страны. В этой связи с целью стабилизации и роста экономики необходим фокус на четырех ключевых областях», — сказал Орд-Смит.

Он выделил эти четыре направления:

  • верховенство закона — восстановить доверие к Кыргызстану на международном уровне как правовому государству, обеспечить законность, справедливость и соблюдение принципа равенства для всех сторон;
  • реформы — ускорить цифровизацию для госуслуг, упростить налогового администрирования;
  • условия для развития бизнеса с целью сохранения и увеличения рабочих мест;
  • полноценная защита бизнеса и предпринимателей.

«Пошатнувшееся доверие бизнеса и инвесторов можно будет вернуть, когда будет уверенность в верховенстве закона, а не в его избирательности, когда права бизнеса будут защищены, а не нарушены, когда все будут нести одинаковую ответственность перед законами, когда все действия будут прозрачны, в том числе действия, направленные на искоренение коррупции», — заявил он.

Пресс-служба Совета пишет, что Орд-Смит «поприветствовал» заявления Садыра Жапарова о планах правительства по защите частной собственности, борьбе с коррупцией и реформам в экономической, судебной и правоохранительной сферах.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что любые заявления должны быть подкреплены реальными шагами и действиями, так как, «не всегда заявления предыдущего кабмина были подкреплены последовательными и надлежащими действиями».

В ходе рассмотрения жалоб предпринимателей Орд-Смит обнаружил «тревожную тенденцию» незаконных действий некоторых госорганов:

  • госорганы сами интерпретируют законодательство, не имея на это полномочий;
  • эта интерпретация происходит в пользу государства, а не предпринимателей;
  • госорганы несогласованны в решениях, и могут отменить даже свои же решения, принятые раньше.

«Бизнес-омбудсмен предостерег руководство страны и государственные органы от чрезмерных попыток пополнения государственного бюджета путем дальнейшего давления на бизнес и инвесторов», — передает пресс-служба.

Орд-Смит считает более эффективными усилия по улучшению деловой среды и инвестиционного климата через реформы, направленные на облегчение бизнеса. А это позволит увеличить налоговые поступления за счет вывода бизнеса из тени.

«Кустурганский» от Жапарова

Садыр Жапаров уже предложил парламенту несколько изменений в уголовное законодательство, направленных на пополнение госказны за короткое время. Действующий депутат Дастан Бекешев считает, что благодаря им грядет «великое расчехление».

«В Уголовный кодекс у нас вносят интересные поправки, по которым за 60 дней хотят пополнить наш бюджет. Ну, в принципе это идея Садыра Жапарова — он хочет сделать «кустурганский», то есть заставить вырыгать все, что раньше воровали или воруют сейчас», — рассказал Бекешев в своем телеграмм-канале.

По его словам, законопроекты предполагают, что человек, осужденный по статьям «Незаконное предпринимательство», «Уклонение от налогов», «Контрабанда», «Коммерческий подкуп», «Коррупция» может решить в СИЗО сотрудничать со следствием и уплатить ущерб.

Бекешев считает, что Жапаров внес эти поправки для подготовки к досрочным президентским выборам 10 января, куда он решил баллотироваться. При этом депутат опасается, что правоохранительные органы станут злоупотреблять этой нормой закона, хотя «намерения Жапарова благие».

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