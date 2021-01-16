Центральная избирательная комиссия опубликовала итоги ручного подсчета 16 января. На выборах президента с большим отрывом победил Садыр Жапаров, большинство выбрало президентскую форму правления.

По итогам ручного подсчета на выборах президента побеждает Садыр Жапаров с результатом 79,23% голосов.

Всего на президентских выборах проголосовало 39,75 % от всех избирателей – это рекордно низкая явка за всю историю Кыргызстана. Выборы считаются состоявшимися, так как в новом законе «О выборах» нет минимального порога избирателей.

Следующим за Жапаровым идет Адахан Мадумаров с результатом 6,78%.

Всего в день выборов было задействовано 2474 избирательных участков: из них аннулировали результаты на двух УИКах.

Большинство избирателей по итогам ручного подсчета проголосовало за президентскую форму правления — 81,50%.

На референдуме приняло участие 39,88% от всех избирателей. Референдум считается состоявшимся, потому что явка избирателей превысила 30%.

Из 2474 избирательных участков на референдуме, ЦИК аннулировала результаты четырех.