Президент Садыр Жапаров 14 апреля выступил на церемонии открытия памятника Бишкек баатыру в центре столицы. В своей речи Жапаров говорил о значимости события и заслугах баатыра в освобождении кыргызских земель от захватчиков.

«У кыргызов есть древняя поговорка о том, что память о достойном человеке, пусть даже давно ушедшем, будет жить долго. Бишкек баатыр из племени Солто был одной из таких личностей. Его имя, не угасая, прошло через века, стало названием местности в Чуйской долине, а в ХХ веке в его честь назвали политический центр нашей страны», — сказал он.

Жапаров также подчеркнул, что для благоустройства столицы прикладываются огромные усилия и призвал горожан бережно относиться к историческим памятникам города.

Новый памятник расположен на пересечении бульвара Эркиндик и проспекта Чуй.

Памятник выполнен из бронзы, высота монумента составляет более трёх метров с фундаментом в полтора метра. Его строительство обошлось в 8 миллионов сомов — деньги на него собрало объединение «Бишкек баатыр» во время марафона.

Само возведение памятника с первых дней строительства сопровождалось критикой и спорами среди горожан. Многие утверждали, что Бишкек баатыр — это вымышленный персонаж и такого героя никогда не существовало.

«Насколько известно, Бишкек баатыр это мифический герой — вымышленный персонаж. Это же смешно, куда смотрят ответственные за установку памятника?» — заявил горожанин в интервью 24.kg.

Читать ещё: