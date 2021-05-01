Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил 1 и 2 мая днями национального траура, чтобы кыргызстанцы могли выразить скорбь по погибшим в конфликте на кыргызско-таджикской границе. Столкновения стали причиной смерти 31 кыргызстанца.

Согласно указу президента, решено:

Объявить 1 и 2 мая 2021 года днями национального траура в Кыргызской Республике;

В дни национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом приспустить Государственные флаги Кыргызской Республики;

Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в дни национального траура;

Правительству Кыргызской Республики совместно с органами местного самоуправления принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Конфликт на границе

Столкновения на кыргызско-таджикской границе начались еще 28 апреля из-за водораздела «Головной», а уже 29 приняли серьезный оборот, перерастя из закидывания камнями в перестрелку и применение еще более опасного оружия.

ГКНБ Кыргызстана сообщал, что «войска и спецназ МВД Таджикистана в 14:00 часов 29 апреля начали массированный обстрел с минометов, пулеметов и автоматов, водозабора “Головной”, расположенного в селе Кок-Таш Баткенского района».

29 апреля в стране не оказалось ряда крупных чиновников — например, главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и премьера Улукбека Марипова. Потому решение последствий конфликта было возложено на вице-премьера Артема Новикова, а МЧС приступило к эвакуации жителей с опасной территории. Главы МИД двух государств провели переговоры, будучи за границей переговорил со своим таджикским коллегой и кыргызский премьер.

Дипломаты двух стран договорились прекратить огонь после 20 часов 29 апреля, но и на следующий день УВД Баткенской области сообщало о перестрелках на приграничной территории и даже взятии таджикской стороной в плен гражданина Кыргызстана. 30 апреля по телефону переговорили президенты Таджикистана и Кыргызстана — главы государств договорились встретиться в Душанбе во второй половине мая.

За дни конфликта не стало 31 кыргызстанца, в том числе маленькой девочки, попавшей под обстрел миномета. 154 кыргызстанца пострадали, сожжены десятки домов в приграничных селах, тысячи людей эвакуированы из зоны конфликта и временно распределены на территории школ на более безопасных территориях.

Накануне президент принес свои соболезнования родным и близким погибших в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области и пообещал поддержку пострадавшим.