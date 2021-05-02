Замминздрава Ализа Солтонбекова сообщила, сколько кыргызстанцев пришлось эвакуировать из-за конфликта на кыргызско-таджикской границе.

По ее данным, из Ак-Сая, Актатыра, Карабака, Самаркандека, Жаны-Жера, Бешкента и Кулунду за несколько дней столкновений на границе вывезли 33 388 человек.

Из них 14 246 человек — взрослые, а 19 142 — дети. Так как в некоторых приграничных селах были сожжены дома, часть вынужденных беженцев остались без жилья — им некуда возвращаться. Кто и как будет восстанавливать уничтоженные огнем дома, пока неизвестно. Однако ранее Турция выразила готовность восстановить пострадавшие от конфликта районы.

Эвакуированных кыргызстанцев осмотрели врачи. Глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что у большинства замечены “ситуационный стресс и повышенное артериальное давление”. С пострадавшими в конфликте работают психологи.

“Они на местах оказывают помощь как госпитализированным гражданам, так и пострадавшим эвакуированным семьям, которые сейчас проживают в зданиях дестких садов и школ”, — рассказала Солтонбекова.

Кыргызстанцы помогают эвакуированным, отправляя им гумпомощь.

«Фуры едут в Баткенскую область под сопровождением сотрудников министерства чрезвычайных дел КР. Кроме того, для них разработаны специальные пропуски, которые облегчат процесс распределения гуманитарного груза», — сказала Ализа Солтонбекова.

По ее словам, гумпомощь в Баткен отправляют из Бишкека, Оша, а также Ошской, Джалал-Абадской, Таласской и Иссык-Кульской областей.

Конфликт на границе начался 28 апреля, а с 29 перетек из закидывания камнями в вооруженное столкновение. УВД Баткенской области сообщало, что военные Таджикистана применяли серьезное оружие, вплоть до минометов и автоматов, а также обстреливали жилые дома. С 28 апреля по 1 мая из-за конфликта не стало 34 кыргызстанцев возрастом от 12 и старше 60. В числе пострадавших 178 человек.

29 апреля МИД обеих стран договорились о прекращении огня, но столкновения продолжались. Между собой провели переговоры о ситуации на границе кыргызские и таджикские премьеры, главы спецслужб и президенты. Казахстан, Узбекистан, ОДКБ и ООН призвали Кыргызстан и Таджикистан к мирному урегулированию ситуации. 1 мая стороны договорились решить конфликт мирным путем.