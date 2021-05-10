Бишкекская территориальная избирательной комиссия (БТИК) 10 мая начала процесс подведения итогов выборов в столичный горкенеш. Ранее комиссия приостановила процесс подведения итого из-за судов по жалобе партии НДПК.

По словам председателя БТИК Кайрата Маматова, комиссия получила копию решения* Верховного суда по партии НДПК.

*БТИК сняла с выборов НДПК из-за агитации в день голосования, подкупа избирателей и нарушения порядка финансирования избирательной кампании. Позже решение бишкекской ТИК поддержала и ЦИК. Однако, партия все обвинения опровергла и назвала решение о снятии её с выборов «несправедливым и незаконным».

Тогда НДПК обратилась сначала в Административный суд Бишкека, а затем и в Верховный. Но оба суда оставили в силе решение ЦИК и БТИК о снятии партии с выборов.

Перевыборы в БГК?

После снятия НДПК с выборов, лидер партии «Ак Бата» Нариман Тюлеев 7 мая потребовал от БТИК и Центризбиркома снять с гонки и «Эмгек». Он обвинил партию в массовом подкупе и в других нарушениях. Он считает, что нужно признать выборы в БГК недействительными и провести перевыборы, при этом не допуская к участию партию «Эмгек».

«Партия “Ак Бата” готова вновь принять участие в выборах. В случае того, если ЦИК и в этот раз не примет никаких мер по отношению к партии “Эмгек”, то партия “Ак Бата” отказывается от мандатов в Бишкекском городском кенеше», — заявил он.

По словам главы БТИК Кайрата Маматова, ни один из кандидатов «Ак Баты» не принес заявление об отказе от мандата или о выходе из списка партии.

В «Эмгек» назвали заявления Тюлеева «блефом» и опровергли все обвинения. В партию считают, что такими словами он пытается «оказать давление или шантажирует» ТИК.

«Поведение Наримана Тюлеева, возможно, продиктовано его истеричным состоянием в связи с тем, что ему скорее всего не светят ни кресло мэра Бишкека, ни мандат депутата БГК», — считают в «Эмгек».

Заявление Тюлеева о том, что нужно провести перевыборы в БГК поддержал лидер партии «Партии коммунистов Кыргызстана» Исхак Масалиев и лидер списка партии НДПК Илим Карыпбеков.

В Центризбиркоме «Клоопу» сообщили, что перевыборы возможны только в том случае, если итоги на одной трети участков будут признаны недействительными.

Итоги выборов в БГК

Всего в выборах в горкенеш Бишкека 11 апреля участвовали 26 партий. По предварительным данным, порог в 7% прошли только шесть из них: «Эмгек», «Ак-Бата», «Ата-Журт Кыргызстан», «Ынтымак», «Наш Народ» и НДПК.

Но из-за снятия с выборов мандаты НДПК перераспределят между остальными прошедшими партиями. Сколько мандатов достанется каждой партии, пока не озвучено.