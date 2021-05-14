Айжамал рассказывает, что их насмешки, как грязь налипали на ее тело — «хотелось это снять и пойти домой». Но домой она смогла попасть намного позже — сначала девушку вместе с другими активистами повели в Свердловский РОВД.

Там один из милиционеров вырвал из рук Айжамал оставшийся флажок и стал его втаптывать в землю. Как рассказывает она, это был страшный сон — милиционеры шлепали активисток по заднице, били по голове, смеялись и кричали.

Позже они завели активисток в душный зал в здании милиции — 70 человек в окружении милиционеров были в слезах, страхе и недоумении. Кому-то из участниц стало очень плохо и Айжамал стала звонить в скорую помощь.

«Мы не можем приехать. Скорую должен вызвать кто-то из сотрудников милиции», — заявили на том конце линии. Айжамал подала правоохранителям трубку — они посмеялись и повернулись к ней спиной.

Активисты стали просить у милиционеров воды, которую их близкие, узнавшие о задержании, уже давно привезли к зданию РОВД. На эти требования и просьбы, милиционеры снова повернулись спиной.

Правоохранители не рассказывали причину задержания и стали обвинять участниц в том, что из-за них сотрудники не могут пойти домой и отпраздновать 8 марта. Участников митинга держали в РОВД около трех часов — как вспоминает Айжамал, за это время никто из сотрудников даже не представился ей.

«У меня сначала было чувство бессилия, когда ты ощущаешь себя маленькой кнопкой. Когда тебя задержали как террориста, хотя ты вышла за свои права. А люди, которые на тебя напали, дошли до дома, пьют чай и празднуют 8 марта», — говорит Айжамал.

С того времени Айжамал стала чаще ходить на митинги, организовывать мирные марши и больше заниматься активизмом. Сейчас она ощущает себя более уверенной в разговорах с провокаторами и милиционерами.