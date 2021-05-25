Организации гражданского общества по защите прав детей 25 мая на пресс-конференции сообщили, что Кыргызстану необходимо ускорить принятие новой редакции «Кодекса о детях».

Открытое письмо с этой просьбой они направили президенту, депутатам Жогорку Кенеша и генеральному прокурору.

«Дальнейшее затягивание принятия может привести к ухудшению положения детей, их безопасности и соблюдению их прав. Уже сегодня Генпрокуратура сообщает о росте преступлений и проступков в отношении детей», — отметила директор общественного фонда «Центр права» Гульнара Шейшекеева.

Гульнара Шейшекеева.

По мнению членов фонда, резкое ухудшение положения детей в Кыргызстане — результат отсутствия эффективных мер по профилактике преступлений в отношении детей.

Влияет на их положение в Кыргызстане и отсутствие системы выявления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказания им своевременной помощи.

По словам правозащитников, ничего для этого разрабатывать не нужно. В 2017 году была создана рабочая группа, которая уже составила пакет законопроектов, среди которых и новая редакция «Кодекса о детях».

Депутаты, представители правоохранительных, судебных органов, эксперты организаций, работающих с детьми, ученые и другие специалисты провели всю необходимую работу.

«Однако рассмотрение законопроектов, внесенных для улучшения системы защиты детей, бесконечно откладывается, давно отставая от расписания, прописанного в регламенте. Чем дальше откладывается реформа системы защиты детей, тем выше цена бездействия», — заключила директор фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

Назгуль Турдубекова.

По данным правительства, в 2020 году совершено 98 суицидов среди детей. Правоохранительные органы заявили, что случаев суицида среди несовершеннолетних во время карантина возросли в полтора раза — за 2019 год зарегистрировано 48 фактов суицида среди детей.

Также по данным правительства, за четыре месяца 2021 года уже выявлено 1463 случая семейного насилия и 129 фактов насилия и жестокого обращения над детьми.