По данным Республиканского штаба, на 25 мая в Кыргызстане зарегистрировали восемь случаев смерти среди пациентов с COVID-19.
Все случаи смерти зарегистрированы в Бишкеке. Всего за время пандемии в стране скончались 1 765 пациентов с коронавирусом.
Также по данным ведомства, за сутки выявили 298 новых случаев заражения коронавирусом.
- Бишкек — 144;
- Ош — 23;
- Чуйская область — 86;
- Ошская область — 7;
- Таласская область — 2;
- Нарынская область — 13;
- Иссык-Кульская область — 18;
- Джалал-Абадская область — 5.
За все время пандемии в стране зарегистрировали 103 тысячи случая заражения COVID-19.
Из больниц с выздоровлением за сутки выписали 314 пациентов переболевших коронавирусом. Всего за время пандемии с выздоровлением из больниц выписали 96 433 человека.
Среди медработников за сутки выявили 16 новых случая заражения.
- Бишкек — 7;
- Чуйская область — 3;
- Ош — 2;
- Ошская область — 2;
- Иссык-Кульская область — 2.
Всего среди медиков COVID-19 подтвердился в 4 611 случаях. При этом, с выздоровлением за время пандемии выписали 4 541 медработник.