По данным Республиканского штаба, на 25 мая в Кыргызстане зарегистрировали восемь случаев смерти среди пациентов с COVID-19.

Все случаи смерти зарегистрированы в Бишкеке. Всего за время пандемии в стране скончались 1 765 пациентов с коронавирусом.

Также по данным ведомства, за сутки выявили 298 новых случаев заражения коронавирусом.

Бишкек — 144;

Ош — 23;

Чуйская область — 86;

Ошская область — 7;

Таласская область — 2;

Нарынская область — 13;

Иссык-Кульская область — 18;

Джалал-Абадская область — 5.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 103 тысячи случая заражения COVID-19.

Из больниц с выздоровлением за сутки выписали 314 пациентов переболевших коронавирусом. Всего за время пандемии с выздоровлением из больниц выписали 96 433 человека.

Среди медработников за сутки выявили 16 новых случая заражения.

Бишкек — 7;

Чуйская область — 3;

Ош — 2;

Ошская область — 2;

Иссык-Кульская область — 2.

Всего среди медиков COVID-19 подтвердился в 4 611 случаях. При этом, с выздоровлением за время пандемии выписали 4 541 медработник.