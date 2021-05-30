Задержанный 26 мая бывший мэр Бишкека Азиз Суракматов подозревается в коррупции и незаконном обогащении. ГКНБ оценил его активы на сумму свыше 4 млрд сомов.

27 мая Госкомитет нацбезопасности опубликовал список имущества Суракматова и его близких родственников.

По их данным, экс-мэр владеет строительными компаниями «Елизавета», «Столица строй» и «Ливерпуль», а также бизнес-центром «Центр Офис».

«Елизавета». «Ливерпуль». «Столица строй».

Также, он владеет микрокредитной компанией «Финанс кредит строй», охранно-детективным агентством «Слон», агентством недвижимости «Слон», юридическим агентством «Слон».

Кроме того, у Суракматов есть компания «Новый город», которая производит и поставляет в Кыргызстан двери и различную фурнитуру. «Папа Карло» — компания занимается дизайном интерьера, проектированием, строительством и ремонтом.

Кроме того, в его активы входят фирмы «Ак-Нан», «Поларис Групп», «Юрист Риэлт Строй», Sphere KG, «Самолет», несколько коттеджей на берегу Иссык-Куля и центр отдыха «Улитка».

«Ак-Марал». «Кыргызское взморье». «Улитка».

Дело Суракматова

Экс-мэра Азиз Суракматова 26 мая задержали по подозрению в коррупции и незаконном обогащении. 28 апреля Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

По версии следствия, Суракматов, будучи мэром столицы, создал с должностными лицами муниципалитета и представителями стройкомпаний коррупционную связь по покупке муниципальной земли с правом строительства коммерческих зданий и многоэтажек.

«В результате коррупционной схемы активы Суракматова и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на сумму свыше $50 миллионов», — сообщили в Госкомитете нацбезопасности.

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