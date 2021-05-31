С 18 июня авиакомпания «Тез Джет» возобновит рейсы Ош — Иссык-Куль — Ош и Джалал-Абад — Иссык-Куль — Джалал-Абад. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Манас».

Рейсы из Оша на Иссык-Куль будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям, а рейсы из Джалал-Абада будут выполняться по понедельникам и четвергам.

Представители аэропорта также отметили, что они не могут вмешиваться в отношения авиакомпании и пассажиров.

«Аэропорт “Манас” не продает билеты и не может контролировать и влиять на цены! Они также не вмешиваются в финансовые отношения авиакомпании и пассажиров », — отметили в ведомстве.

«Тез Джет» — авиакомпания, которая принадлежит Кыргызстану, основана 23 апреля 2013 года.

1 марта 2018 года у самолета RG-85 во время рейса Бишкек — Баткен вышеуказанной компании перевозчика отказал двигатель. Через полчаса самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту «Манас». Во время инцидента из числа пассажиров никто не пострадал.