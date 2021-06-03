Депутаты Жогорку Кенеша 3 июня на заседании обсудили забастовку водителей маршруток в Бишкеке. Они выразили недовольство работой мэрии и вызвали в парламент и.о. градоначальника столицы Бактыбека Кудайбергенова, а также представителей кабинета министров.

Что сказали депутаты?

Депутатка Ирина Карамушкина раскритиковала работу мэрии, которая по ее словам, не подготовилась к забастовке водителей маршруток. Она отметила, что кыргызстанцы, как и в пик пандемии в стране, снова сами помогают друг другу.

«Сегодня через соцсети, наши граждане призывают всех у кого есть автомобиль останавливаться на остановках и довозить людей по пути. Но вот призыв самой мэрии захватить с собой пассажира, считаю, что это подчеркивает фиаско самой мэрии, как уполномоченного органа, отвечающего за жизнь столицы.

Руководство признало, что знало о готовящихся акциях протеста. У меня вопрос: почему до сих пор не мыслим государственно? Уполномоченные органы не по государственному, не оперативно принимают решения. Можно ведь было заранее предусмотреть и попросить различные ведомства и компании запустить автобусы? Правильно сегодня граждане возмущаются, что мало заботятся об их интересах», — возмутилась она.

Нардеп Айбек Осмонов отметил, что из-за отсутствия маршруток, службы такси завышают цены в 2-3 раза, что не по карману многим жителям столицы.

«Сейчас народ страдает. Поэтому, уважаемый спикер, дайти протокольное поручение кабмину. Не все могут себе позволить такси. Это одна из самых важных проблем. В столице страны такого не должно быть», — сказал он.

Нардеп Марлен Маматалиев в свою очередь потребовал задержать зачинщиков забастовки и отметил, что государство не может жить в «ультиматумах».

«Сейчас не время жить по ультиматуму. Пять-шесть компаний участвуют в забастовке. Нужно принимать жесткие меры, если надо, и задерживать зачинщиков. Эту забастовку можно расценивать как предательство. Ответственные за транспорт чиновники мэрии Бишкека тоже должны быть уволены. Надо объявить тендер на распределение линий, кто реально хочет работать, будет участвовать в конкурсе», — сказал он.

По итогам обсуждения и голосования, парламентарии решили пригласить и.о. мэра Бишкека Бактыбека Кудайбергенова и представителей кабинета министров на сегодняшнее заседание в парламент.

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Забастовка водителей маршруток

Забастовка водителей маршруток в Бишкеке длится уже 2 дня. Они недовольны тем, что власти не решают вопрос о повышении цен на проезд в маршрутке.

Горожане жалуются, что из-за отсутствия маршруток, общественный транспорт перполнен, а службы такси завышают цены на проезд.

В мэрии Бишкека горожан заверяли, что с водителями маршруток ведутся переговоры и что в ближайшее время все выйдут на линии.

Однако позже СМИ сообщили, что забастовка водителей может продлиться неделю.

Тем временем, в мэрии призывали горожан не оставаться в стороне и подвозить друг друга. Хотя бишкекчане и так помогали друг другу ещё с раннего утра первого дня забастовки.

Позже в столичном муниципалитете сообщили, что аэропорт «Манас» и Ассоциация «Дордой» предоставили свыше 15 автобусов для бесплатного развоза горожан.

Всего в городе курсируют 110 автобусов и 141 троллейбус.