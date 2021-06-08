Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Турцию с официальным визитом. Об этом сообщил руководитель отдела по внешней политике администрации президента Дастан Дюшекеев.

В ходе визита он проведет двусторонние переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, будут обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТ).

V заседание Высшего совета стратегического сотрудничества двух стран пройдет при участии президентов. Также во время официального визита Садыр Жапаров встретится со спикером Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом и примет участие в кыргызско-турецком бизнес-форуме.

Он также встретится с гражданами Кыргызстана, студентами и представителями диаспоры, общественных объединений и организаций, работающих в Анкаре.