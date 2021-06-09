Пресс-центр Госкомитета нацбезопасности сообщил, что спецслужба пресекла деятельность международной наркогруппировки с изъятием более 50 кг наркотических средств и $250 тысяч.

По данным комитета, одним из организаторов этой наркогруппировки является депутат местного кенеша Кадамжайского района Баткенской области «О.М.Б.».

Он вместе с таджикскими наркодельцами «наладил канал сбыта и переправки наркотических средств из Таджикистана в Узбекистан через территорию Кыргызстана». Сотрудники ГКНБ задержали депутата в Кадамжае 7 июня.

«В ходе обысковых мероприятий автомашины и по местам жительств «О.М.Б.» и его брата были обнаружены и изъяты 37,5 кг марихуаны, 9 кг опия сырца, 4 кг гашиша, гладкоствольное оружие без разрешительных документов, $232 тысячи, 42,3 млн узбекских сумов и 106 тысяч сомов», — рассказали в комитете.

Фото: Пресс-центр ГКНБ.

Начато досудебное производство по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта». Граждане Кыргызстана «О.М.Б.», «О.К.М.» и «О.К.А.» водворены в ИВС ОВД города Баткен.

Также в ГКНБ отметили, что они в настоящее время устанавливают организаторов этого наркоканала из числа граждан Таджикистана.