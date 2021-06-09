7 июня в парламенте подняли вопрос о исчезновении директора сети лицеев «Сапат» Орхана Инанды. Мужчина пропал без вести 1 июня и его близкие опасаются, что Инанды могли похитить власти Турции — ране представителей сети лицеев «Себат» и родственников проповедника Фетхуллаха Гюлена уже похищали в разных странах.

Депутат Абдывахап Нурбаев сообщил, что поступила информация об удерживании Инанды внутри посольства Турции — такие данные, например, озвучивали некоторые турецкие СМИ и близкие Инанды.

Омурзаков сказал, что отправил письмо в посольство Турции в Кыргызстане для проверки информации, но пока не получил ответа. Посольство Турции вообще не комментирует ни исчезновение Инанды, ни митинги выпускников «Сапата» у дверей посольства, зато турецкие пропагандисты освещают эти акции как «провокацию ФЕТО».

«Такая информация поступила от Рейхан Инанды. Мы в рамках следственных мероприятий отправляли письмо в МИД и Турецкое посольство. Но как вы знаете на основе Венского соглашения, каждое посольство обладает неприкосновенностью. Чтобы войти в посольство мы должны получить разрешение у руководства той страны, которую они представляют. Но мы им отправили сообщение в письменном виде о том, что есть информация о нахождении [Орхана Инанды] в вашем посольстве. Но мы не получили от них никакого ответа», — сказал Омурзаков.

Несмотря на это, заместитель министра иностранных дел Айбек Артыкбаев сказал, что из МВД им не поступало письмо о следственных мероприятиях, которые они хотели провести в посольстве.

«Чтобы отправить ноту в посольство, от следственной группы МВД нам должно было поступить письмо прошение, но такого письма мы не получали. Нам пришло письмо с вопросом, есть ли у нас информация об Орхане Инанды, якобы им поступила информация, что он находится в посольстве [Турции]», — сказал Артыкбаев.

Также Артыкбаев отметил, что подтверждающих фактов о нахождении Инанды в посольстве нет.

Только тогда Суйун Омурзаков ответил, что соответствующее письмо обращение о проведении обыска в посольстве Турции будет подготовлено и отправлено в МИД.

Орхан Инанды

Просьба об экстрадиции Инанды

Заместитель главы МИД также сообщил, что два года назад Турция подала заявку на экстрадицию Орхана Инанды. Артыкбаев тогда заявил, что турецкие власти обвинили Инанды в «подготовке террористов».

«В 2019 году Генеральная прокуратура рассмотрела запрос Турции об экстрадиции Орхана Инанды и ответила, что он гражданин Кыргызстана, мы никак не можем выдать его другой стране. Это все было проведено на основе работы МВД и МИД», — сказал Артыкбаев.

В том же году Турция потребовала экстрадиции двух сотрудников «Сапат», учителей лицеев Синана Йылмаза и Санджара Абдулхакима. Генеральная прокуратура Кыргызстана удовлетворила запрос и приняла решение об экстрадиции Йылмаза и Абдулхакима в Турцию. Их тогда доставили в СИЗО ГКНБ.

Сторонники учителей «Сапат» сообщили, что они попросили убежище в Кыргызстане. В связи с этим Первомайский районный суд Бишкека в декабре 2019 года отменил решение Генпрокуратуры. В начале 2020 года Бишкекский городской суд оставил решение без изменения.

В Турции выпускников и преподавателей сети лицеев «Себат» подвергают гонениям и арестам. Выпускники лицеев не согласны с обвинениями турецких властей.

Фетхуллах Гюлен и Реджеп Эрдоган

Почему Турция преследует «Себат»?

Преследование властями Турции школ и лицеев «Сапат» в Кыргызстане (и по всему миру) — отражение отношений Эрдогана и Гюлена, которые дружили, но потом стали врагами.

В 2001 году, когда Эрдоган основал Партию справедливости и прогресса (ПРС) и решил участвовать в парламентских выборах, Гюлен поддержал его. В итоге ПРС прошла в парламент, а Эрдоган получил кресло премьера.

Гюлен и Эрдоган работали сообща вплоть до 2013 года. Но их пути разошлись после митингов, которые прошли в Стамбуле тем летом. Гюлен раскритиковал жесткий разгон демонстрантов, а в ответ турецкие власти стали закрывать гюленовские учебные заведения.

В конце 2013 года в Турции разразился коррупционный скандал. СМИ, считающиеся «гюленовскими» тогда распространили компромат на Эрдогана и его окружение. Управление по борьбе с финансовыми преступлениями предъявило обвинения сыновьям министров, приближенным к Эрдогану чиновникам и даже его сыну Неджмеддину Билалу — его обвинили в финансовых махинациях.

Это вызвало политический кризис — на фоне недовольства населения пришлось распустить кабинет министров и собрать новый. Эрдоган назвал расследование «грязным заговором» против правительства и заявил, что за ним стоит движение Гюлена.

В 2016 году в Турции произошла неудачная попытка переворота, организованная военными. Эрдоган уверен, что за ними стоял Гюлен, хотя тот это отрицает. Тем не менее, Гюлену предъявили обвинения в попытке госпереворота, а также создании «параллельного государства».

Школы, связанные с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, существуют во многих странах и неофициально объединены в движение «Хизмет». Точного количества ни стран, ни школ, ни его последователей назвать невозможно, потому что в «Хизмете» не существует системы членства как таковой. Либеральное толкование ислама и поддержка образования сделали Гюлена популярным среди турецкой интеллигенции и на западе.

Но Эрдоган видит в членах «Хизмета» идеологических противников и даже террористов. По мнению турецких властей, у последователей Гюлена есть собственная террористическая организация FETO («Террористическая организация фетхуллахистов»).

Людей, связанных с «Себатом» и Гюлленом, похищают в разных странах мира.

31 мая турецкие СМИ сообщили о задержании Селахаддина Гюлена, племянника Фетхуллаха Гюлена.

Согласно официальным данным властей, его задержали и доставили в Турцию сотрудники Национальной разведывательной организации. Тогда не уточнялось, где именно была проведена операция по задержанию — отмечалось только, что это произошло за рубежом.

Позже телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что турецкая разведка вывезла Селахаддина из Кении, похитив его 3 мая. Об этом заявила в видеообращении его супруга Серийя Гюлен.

В июле 2018 года турецкого педагога Вейселя Аксая, руководящего сетью международных школ «Себат» в Монголии, похитили и планировали вывезти из страны, но местные власти помешали этому.

Тогда неизвестные затолкали Аксая в микроавтобус возле его дома в столице Улан-Баторе. Через несколько часов в аэропорту Улан-Батора приземлился турецкий чартерный самолет. Данные сайта Flightradar24 показали, что это был реактивный самолет Bombardier, эксплуатируемый ВВС Турции.

В МИД заявили, что захват Аксая станет «неприемлемым актом нарушения суверенитета и независимости Монголии, и Монголия будет решительно возражать». Самолет покинул Монголию в 21:15 без Аксая на борту. Он был освобожден через несколько часов.