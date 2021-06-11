Пресс-служба ГКНБ подтвердила задержание начальника Юго-западной таможни Нурбека Айтмаматова, о котором ранее писал ряд СМИ со ссылкой на «собственные источники». Его подозревают в преступлении по статье «Незаконное обогащение».

По данным следствия, Айтмаматов использовал свое положение и организовал на Юго-западной таможне коррупционные схемы по недостоверному декларированию грузов.

«Незаконно добытые материальные блага Айтмаматов легализовал через приобретение большого количества движимого и недвижимого имущества», — сообщили в Госкомитете.

В результате ГКНБ нашел у таможенника 30 элитных квартир на сумму $4,5 млн и более 10 машин на сумму $1 млн. При этом часть своих денег Айтмаматов отмыл через две строительные компании, в которых владеет основными долями.

Айтмаматова водворили в ИВС СИЗО ГКНБ 10 июня. Следствие по делу продолжается.

Чем известен Айтмаматов?

Нурбек Айтмаматов стал известен общественности не за свои заслуги в качестве главы Юго-западной таможни, а после расследования издания Kaktus.Media о его имуществе.

Журналист-расследователь Марат Уралиев рассказал, что семья таможенника имеет внушительное состояние, которое оценивается в $1 миллион.

Кроме этого, в материале отмечается, что мать Айтмаматова, Канымбу Кулбаева является основательницей и учредительницей нескольких компаний: «Капитал Строй Инвест», «Роял Констракшн», «Роял Текстиль». Так же по данным Уралиева, она — директор «Ош-Коммунальщик» и «Коммунтехсервис и К».

Также журналисты выяснили, что супруга Айтмаматова — Чынара Матанова — является учредителем компании «НТС трейд», занимающейся строительством жилых и нежилых зданий.

Нурбек Айтмаматов с 2002 года занимал в Гостаможне должности инспектора различных постов и отделов таможенных платежей Ошской таможни, а в 2020 году стал начальником управления внутренних расследований и противодействия коррупции таможни.

Журналисты предполагают, что он, будучи приближенным экс-таможенника Райымбека Матраимова*, мог осуществлять ключевую роль в серых схемах таможни, а также быть связанным с семьей Матраимовых настолько, что те могли записать свое имущество на членов его семьи.

*Райымбек Матраимов — бывший таможенник и главный фигурант расследования OCCRP, «Азаттыка» и «Клоопа» о незаконном выводе из Кыргызстана $700 млн. Правоохранительные органы долгое время не задерживали Матраимова.

Уже после задержания во время суда он признал вину в коррупции на таможне и выплатил штраф в 260 тыс сомов. Кроме этой суммы, Матраимов выплатил в счет государства 2 млрд сомов в качестве компенсации за причиненный ущерб, часть этой суммы Матраимов выплатил недвижимым имуществом.