Директор Аламединского водного хозяйства Максатбек Бозов 15 июня сообщил, что поставка поливной воды для Бишкека возобновится через пять дней. По данным Госагентства водных ресурсов, сейчас происходит водооборот.

Ранее пресс-служба мэрии Бишкека отмечала, что Аламединское РУВХ поставляет меньше воды, чем условлено в договоре. А в речке Ала-Арча по каналу «Киргизия» более 10 дней поливная вода отсутствует.

В мэрии отметили, что это связано с уменьшением таяния ледников и количества воды в истоках. Также, по данным муниципалитета, из-за резкого увеличения потребности крестьянских хозяйств Чуйской области нет возможности полностью обеспечить поливной водой быстро растущую территорию Бишкека.

При этом в мэрии подчеркнули, что городские службы делают все возможное, чтобы максимально охватить все микрорайоны города и жилые массивы поливом.

«МП “Бишкекзеленхоз” задействовало для автополива весь специальный транспорт предприятия и транспорт МП “Тазалык”. Функционируют на пределе своих мощностей 19 скважин, недавно подключили еще одну», — сообщили в мэрии.

Дефицит поливной воды

В Чуйской области остро встала проблема нехватки поливной воды. 14 июня около 300 фермеров вышли на митинг, требуя внимания властей на засуху.

Митингующие отметили, что если вода не поступит в ближайшие семь-десять дней, урожай полностью выгорит. Это грозит не только убытками им, но и проблемам с продовольствием Бишкеку. Аналогичное заявление фермеры уже делали в конце минувшей недели, но вода так на поля и не пришла.

Глава кабмина Улукбек Марипов в тот же день провел совещание и поручил кабмину решить вопрос нехватки воды как можно скорее.

Марипов отметил, что проблема возникла из-за уменьшения боковых притоков реки Чу из горных источников. Из-за этого, по его словам, создался дефицит поливной воды по каналу БЧК в западном направлении.

«Но я уверен, есть и другие проблемы, которые нам всем необходимо решить. Ссылаться на маловодье нельзя. Мы должны обеспечить дехкан необходимым объемом воды для получения хорошего урожая. Это вопрос продовольственной безопасности», — сказал Марипов.

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