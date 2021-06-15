В Первомайской районном суде Бишкека 15 июня должно было состояться второе заседание по делу о похищении Айзады Канатбековой.

Однако до начала судебного заседания стало известно, что адвокат одного из обвиняемых Сыймыка Молдосариева, находится в Административном суде на другом заседании. Следующее заседание по делу назначили на 1 июля 2021 года.

Юрист представляющий интересы семьи Айзады Канатбековой Нурбек Токтакунов в интервью журналисту «Клоопа» заявил, что считает такое отношение адвоката «срывом заседания».

«Я считаю это срывом судебного заседания. В прошлый раз, когда назначали заседание, он [адвокат] должен был предупредить, что у него есть сегодня процессы. Но мы узнаем об этом только сейчас. Я просил суд вынести определение в его отношении, потому что это бардак», — заявил Токтакунов.

По делу о похищении Айзады Канатбековой обвиняемыми проходят пять человек — дважды судимые Кубаныч Токон уулу и Замирбек Раманкулов, единожды судимый Ажикабыл Рысбай уулу, привлекавшийся к уголовной ответственности Орозбек Нурумбетов и не судимый до этого ни разу Сыймык Молдосариев. Всем обвиняемым вменяется преступление по статье «Похищение группой лиц по предварительному сговору».

Первое заседание по делу о похищении Айзады прошло 11 июня. Уголовное дело по убийству Канатбековой было закрыто в связи со смертью главного обвиняемого — Тенизбаева.

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На том процессе все обвиняемые говорили о том, что их встреча в день похищения Канатбековой была случайной. Также почти все участники процесса отметили, что показания подсудимых немного отличаются от сказанного на первом допросе. На что обвиняемый Раманкулов сказал, что тогда он все напутал, так как был в шоковом состоянии, а другой подсудимый сказал, что на него давили следователи.

Тогда адвокат Токтакунов заявил, что возможен сговор подозреваемых для облегчения наказания.

Убийство и похищение Айзады Канатбековой

Айзаду Канатбекову похитили утром 5 апреля 2021 года. Преступление зафиксировали уличными видеокамерами — был известен номер машины и количество похитителей. Также семья девушки сообщила, что знает одного из похитителей — он преследовал ее, и уже пытался похитить ее, чтобы вступить с ней в брак против воли девушки.

Спустя два дня, 7 апреля, пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где и было найдено тело девушки, а рядом — тело ее похитителя. Милиция заявила, что мужчина задушил ее, а после убил себя.

Позже Нурбек Токтакунов, адвокат матери убитой Айзады сообщил, что экспертизой также было подтверждено изнасилование девушки.

8 апреля сотни граждан, недовольных бездействием милиции вышли на митинг в Бишкеке и Оше. Собравшиеся требовали отставки глав ГУВД Бишкека и МВД. Милицейские чиновники дали пресс-конференцию, на которой пытались оправдать долгие поиски девушки.

Позже милиция задержала остальных подозреваемых в похищении Канатбековой, их водворили в СИЗО. Также прокуратура сообщила о расследовании действий милиции по факту похищения девушки. Дело по статье «Халатность» было зарегистрировано в отношении сотрудников Первомайского УВД.

МВД провело служебное расследование, после которого 12 милиционеров были освобождены от должностей, среди них — глава ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев. Еще 27 сотрудников были предупреждены о неполном служебном соответствии, другим пяти правоохранителям объявили строгий выговор.

Дело об убийстве Айзады Канатбековой прекращено в связи со смертью ее похитителя и убийцы Замирбека Тенизбаева, покончившего с собой. Еще одно связанное с гибелью Айзады уголовное дело о халатности сотрудников милиции, причинившей тяжкий вред, расследует ГКНБ.