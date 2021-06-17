Задержанный владелец ассоциации компаний «Карвен групп» Генрих Балян перечислил на специальный счёт ГКНБ 60 млн сомов. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Госкомитета.

Издание 24.kg со ссылкой на свои источники сообщило, что деньги бизнесмен перечислил в счет погашения кредитной задолженности в «Росинбанке» (нынешний «Керемет банк»).

Сегодня, 17 июня, в Первомайском райсуде Баляну должны избрать меру пресечения. Сейчас он находится в ИВС СИЗО ГКНБ по подозрению в мошенничестве.

Генриха Баляна задержали сотрудники ГКНБ 15 июня. Комитет установил факт сговора Баляна с ответственными сотрудниками одного из банков с государственной долей.

По данным ГКНБ, подставное лицо получило кредит в размере $2,3 млн под залог неликвидного недвижимого имущества с завышенной оценочной стоимостью $670 тысяч.

«Следствием получены неопровержимые доказательства предоставления Генрихом Баляном своей недвижимости в качестве залога и получения им денежных средств. Он не собирался погашать кредит», — рассказали в комитете.

В пресс-центре отметили, что ранее в рамках этого уголовного дела был задержан бывший заместитель председателя правления того же банка А.К., также имеющий отношение к мошенничеству.

По данным издания 24.kg, речь идет о деле о мошенничестве в «Росинбанке», а задержанным зампредом является Александр Ким.