Пресс-служба МВД сообщила, что 18 июня на площади Ала-Тоо в Бишкеке открыли новое отделение милиции. Установить его ранее поручил глава ГУВД города Азамат Ногойбаев. До этого там находилась будка для милиционеров.

Фото: пресс-служба МВД

В МВД сообщили, что отделение милиции было капитально заменено на новое помещение и приведено в соответствие с современными требованиями службы милиции. К фасаду нового отделения прикрепили зеркальные панели.

«В ближайшее время в Бишкеке планируется дополнительное открытия таких же современных пунктов милиции в зонах отдыха, в центральной части города, парковых зонах и местах массового скопления людей», — добавили в МВД.

В ведомстве отметили, что на том мероприятии они также вручили 10 электробайков для туристической милиции. Их приобрели за счет спонсорских средств.