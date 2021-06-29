Президент подписал конституционный закон «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики». Этот закон был принят в парламенте 16 июня 2021 года.

По данным пресс-службы президента, «основной целью данного конституционного закона является совершенствование нормативной правовой базы в сфере регулирования полномочий ЦИК».

Кроме того, он определит правовой статус и принципы деятельности ЦИК.

Парламент вынес этот законопроект на общественное обсуждение 18 мая 2021 года. Его инициатор — депутат Бакыт Торобаев.

Он предложил согласовать закон о ЦИК с новой Конституцией, принятой по итогам всенародного голосования 11 апреля 2021 года. По его словам, это нужно было сделать «во избежание вопросов легитимности деятельности ЦИК», так как скоро должны состояться повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша и некоторых местных кенешей.

Как будет работать Центризбирком?

Согласно новым нормам, половина членов Центризбиркома выдвигается президентом, другая половина – парламентом*. При этом утверждают все кандидатуры в ЦИК депутаты парламента. Всего по законам в комиссии будет заседать 12 членов.

*Раньше процедура избрания членов ЦИК проходила так: одну треть представлял президент, другую треть выбирали по представлению парламентского большинства и последнюю треть – по представлению парламентской оппозиции. После этого их так же утверждал парламент.

Остальные пункты останутся, как и в действующих законах. Например, то, что в избирательной комиссии не должно быть более 70% членов одного пола. Также, членов комиссии может освободить от должности только парламент.

Состав ЦИК также, как и раньше, будет формироваться на пять лет, его деятельность не может быть приостановлена при роспуске парламента или отставке президента.

При этом сокращено количество заместителей председателя ЦИК – с двух до одного.

«Полномочия действующего состава ЦИК начинаются со дня его первого заседания. В случае если срок полномочий членов ЦИК истекает в период избирательной кампании, он продлевается до окончания выборов», — отметили авторы.

На заседании парламента 23 июня сообщалось, что сроки полномочий членов ЦИК истекают 25 июня. При этом, члены ЦИК будут исполнять свои обязанности до завершения выборов нового состава.

Кандидатуры членов ЦИК



Для избрания по квоте главы государства будут предложены трое мужчин и три женщины, среди последних — нынешняя председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

СДПК выдвинула экс-нардепа и бывшего полпреда Иссык-Кульской области Узарбека Жылкыбаева. «Республика — Ата Журт» поддерживает председателя Бишкекской ТИК Кайрата Маматова и нардепа Таабылды Тиллаева.

«Кыргызстан» предложила две кандидатуры — члена ЦИК Акылбека Эшимова и экс-нардепа от этой же фракции Чолпон Эсенаманову. Фракция «Онугуу-Прогресс» выдвинула своего однопартийца Тынчтыка Шайназарова.

От «Бир Бола» идет Абдыжапар Бекматов, сейчас он замглавы ЦИК. За «Ата Мекеном» закрепились экс-директор «Кыргызпочтасы» Марс Наспеков и бывший председатель Счетной палаты Искендер Гайпкулов.