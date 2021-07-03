С верхнего этажа хрущевки слышны громкие звуки дрели, а по всему подъезду вплоть до нижних квартир разносится стойкий химический запах. Одежда и обувь 36-летнего джалалабадца Виктора Глущенко забрызганы краской – уже больше месяца он делает ремонт квартиры клиента: поклеил обои, поменял розетки, постелил пол.
На кухонных стенах снизу уложен советский кафель, а сверху – персиковые жидкие обои. Жарко. За окном 33 градуса, и живущим под самой крышей особенно трудно. Тем более, заниматься физическим трудом.
Глущенко с бутылкой купленной минералки в руке с надеждой дергает за ручку кухонного крана. Из того течет тоненькая струйка воды.
«Еле закончил эту квартиру, с горем пополам. Эта вода постоянно так бежит. Сюда (на четвертый этаж) она не поднимается. Бывает, работу закончил, надо помыться. Тут стоит водонагреватель, но если вода не идет, его нельзя включать – сгорит», – рассказывает Виктор.
Почти каждый день по дороге сюда он забегает в магазин и покупает воду – порою литр, а иногда и все пять. Виктор использует ее, чтобы пить, заваривать чай и умываться. Покупная вода нужна почти всегда – Глущенко говорит, что чаще всего из крана ничего не течет. Виктор показывает на жидкие обои на стене и рассказывает, что для их разведения нужно много воды, а в доме ее часто нет. В такие моменты он принимается за второстепенные дела: чинит розетки и делает другие мелочи, чтобы не тратить время.
«Когда делаешь ремонт, много потеешь. Работаешь с краской и надо искупаться – воды нет. Надо там подклеить, то сделать, двери установить, стены подровнять – мелкой работы много. Пока обо всем этом думаешь, не до воды. Когда вспомнишь, воды нет. Прозевал, не успел – надо идти в магазин», – жалуется Глущенко.
Пока он говорит, струйка из крана обрывается – оттуда с потугой падает последняя пара капель. Как рассказывают жильцы дома, подобное в нем происходит часто, но платить за воду нужно по количеству прописанных в квартире людей – «использовали воду или нет, все платят одинаково».
«Элементарно не можем сходить в туалет»
Этажом ниже живет 50-летний Бакыт Молдожанов. Он показывает бутылки от «Пепси», «Бонаквы» и прочей газировки, которые стоят в ряд возле раковины. В них всегда вода, которую Бакыт хранит на всякий случай.
Молдожанов – местный активист и он не понаслышке знает о муниципальных проблемах, о которых рассказывает на своей странице в фейсбуке. В его квартире дела с водой обстоят чуть лучше, чем этажом выше – сюда напор шатко-валко доходит. Давление в его кране ослабевает в час-пик – утром, когда соседи собираются на работу, и вечером, когда все возвращаются, моются и готовят. В другое время воды Молдожанову в целом хватает.
«Лето, жара, воды нет – это причиняет дискомфорт. Одна из причин проблемы – неконтролируемый расход воды населением. В городе большая часть людей живет в частном секторе, у них есть огороды и палисадники. Когда летом они начинают поливать, давление в системе падает и оборудование не справляется», – предполагает он.
В муниципалитете Джалал-Абада подтверждают – основные проблемы горожан с водой приходятся на поливной сезон. Жители частных домов и близлежащих сел используют воду из городского водозабора для полива весной и летом, из-за чего неудобства испытывают жильцы этажек.
«Я несколько раз к начальнику водоканала и мэру приходил немытым. Я говорил: “Я сейчас к тебе домой приду мыться, так как у меня нет воды!”»
Молдожанов не подавал официальных жалоб на проблемы с водой в муниципальные службы – он объясняет, что в небольшом городе все друг друга знают, поэтому он обращается к чиновникам напрямую или пишет посты в соцсетях. Муниципалитет отвечает, что его сотрудники «стараются, нужно потерпеть и со временем все будет».
Сейчас местные власти проводят реконструкцию системы водоснабжения, для чего в 2019 году у Европейского банка реконструкции и развития взяли кредит на 159 миллионов сомов. Чтобы выплатить эту сумму, муниципалитет Джалал-Абада повысил тарифы на воду на 20% и планирует увеличить их еще на 45%.
Пока мэрия закончила лишь первую фазу реконструкции и, как говорит Бакыт, от этого он в своей жизни изменений особо не ощутил. Активист считает, что горожане не могут ждать, пока власти полностью обновят водопровод, проблему нужно решать сейчас – жители квартир «элементарно не могут сходить в туалет».
«Если я плачу за услугу, я должен получить ее сполна. Я несколько раз к начальнику водоканала и мэру приходил немытым. Я говорил: “Я сейчас к тебе домой приду мыться, так как у меня нет воды!” После этого главный инженер водоканала каждое утро мне звонил и спрашивал, как с напором», – рассказывает Бакыт. Он считает, что часть вины лежит и на местных жителях, которые не требуют от муниципалитета соблюдения их прав – «если власти дергать, то они шевелятся».
А если не будут брать – отключим воду
По словам главы Джалал-Абадского водоканала Зарылбека Тыныбека уулу, во время первой фазы реконструкции в 70% частных домов города поставили счетчики воды. Во время второй фазы власти планируют установить счетчики уже в многоквартирных домах.
«Скоро объявим тендер по второй фазе, проект уже разработан и сейчас на экспертизе. Сейчас идут ремонтные работы, мы ведем обсуждения с сельскими кенешами по установке счетчиков. Районы возле города уже давно используют воду без счетчиков – мы планируем им их установить. Своей воды там нет», – рассказывает чиновник.
«Тут нет арыка, ключа, канала или другого источника воды. Только водопровод»
Айжамал Тарыкчиева из 58 лет своей жизни уже тридцать лет живет в селе Таш-Булак возле Джалал-Абада. На огороде у ее небольшого одноэтажного дома растут болгарский перец, помидоры, гранат, айва и другие растения. Женщина объясняет, что ей и ее соседям требуется много воды для полива – почва здесь каменистая, и жидкость в ней не задерживается надолго.
Она рассказывает, что раньше местные дома были подключены трубами к местной теплице, которая насосами выкачивала грунтовую воду. Но из-за роста населения этого стало не хватать и район подсоединили к городской водопроводной системе.
Других вариантов пока нет. Соседи Айжамал сетуют, что в их районе хаотично понаставили септики, поэтому грунтовые воды использовать опасно для здоровья.
«Тут нет арыка, ключа, канала или другого источника воды. Только водопровод», – объясняет Тарыкчиева. Она добавляет, что ни у нее, ни у ее соседей не установлены счетчики воды. Недавно власти потребовали у местных жителей самостоятельно купить водомеры и установить их.
По словам Айжамал, не все могут позволить себе купить счетчик, который стоит от 700 сомов и выше – во время пандемии многие потеряли работу, а продукты подорожали. Джалал-Абадская область уже многие годы считается одной из самых бедных в стране, кроме того пандемия сильнее всего ударила по кошелькам именно ее жителей.
Тарыкчиева жалуется:
«Пришло предупреждение, что если мы не купим счетчики, то нам отключат воду. Как нам их купить? Должны быть разъяснительные работы: “Купите на таком-то базаре такой-то счетчик, он стоит столько-то”. Как они могут отключить воду? Что мы тогда будем пить?»