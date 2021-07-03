С верхнего этажа хрущевки слышны громкие звуки дрели, а по всему подъезду вплоть до нижних квартир разносится стойкий химический запах. Одежда и обувь 36-летнего джалалабадца Виктора Глущенко забрызганы краской – уже больше месяца он делает ремонт квартиры клиента: поклеил обои, поменял розетки, постелил пол.

На кухонных стенах снизу уложен советский кафель, а сверху – персиковые жидкие обои. Жарко. За окном 33 градуса, и живущим под самой крышей особенно трудно. Тем более, заниматься физическим трудом.

Глущенко с бутылкой купленной минералки в руке с надеждой дергает за ручку кухонного крана. Из того течет тоненькая струйка воды.