Художница Татьяна Зеленская опубликовала в своих соцсетях иллюстрацию, посвящённую похищенному турецкими спецслужбами гражданину Кыргызстана и президенту сети международных образовательных учреждений «Сапат» Орхана Инанды.

Арт: Татьяна Зеленская

«Я убеждена, что самая большая ценность для любой страны — не золото, не вода и даже не земля, а люди. Последние события показывают, что сейчас для людей у власти в Кыргызстане мы все — это лишь расходный материал, который можно выкинуть или подарить», — написала художница.

На иллюстрации высокий мужчина в костюме пинает с обрыва в огонь маленького человека. За этим безучастно наблюдает другой высокий мужчина с погонами. У ног высоких людей пытаются докричаться до них другие маленькие мужчины и женщины.

Похищение Орхана Инанды

Президент образовательных школ «Сапат» Орхан Инанды пропал 31 мая в Бишкеке. На происшествие отреагировал глава государства Садыр Жапаров, поручив ГКНБ и МВД организовать усиленные поиски.

Между тем, пока правоохранители искали Инанды, его сторонники каждый день выходили на митинги в Бишкеке. Позже они высказали предположения о том, что Инанды могли похитить спецслужбы Турции.

Это было связано с тем, что образовательную сеть «Сапат» в Турции связывают с движением религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена — ФЕТО*, которое признано в Турции террористическим.

*ФЕТО — в переводе с турецкого «Террористическая организация Фетхуллаха». В 2016 году власти Турции обвинили это движение религиозного в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные Гюленом.

Спустя месяц опасения сторонников Инанды и его супруги Рейхан подтвердились. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

По его словам, Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) захватила и доставила в Турцию «высокопоставленного члена террористической организации». Он также добавил, что кроме Инанды в Турцию доставили более 100 человек из разных стран в ходе спецоперации.

Власти Кыргызстана отреагировали на заявление Эрдогана лишь к концу дня 6 июля. МИД Кыргызстана 6 июля вручило послу Турции в Кыргызстане Ахмету Догану ноту протеста и призвало вернуть гражданина Кыргызстана Орхана Инанды.

В ответ на это посол заявил, что Инанды является гражданином Турции. При этом он отметил, что турецкая сторона не заявляла о проведении операции на территории Кыргызстана.

В МИДе заверили, что ведомство приложит все необходимые усилия для возвращения Инанды в Кыргызстан и защиты его прав и законных интересов как гражданина.

Позже и президент Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию с Инанды. Он пообещал «требовать возврата Орхана Инанды» и заявил, что вопрос уже поднят перед турецкой стороной.

А глава Пограничной службы ГКНБ Уларбек Шаршеев 7 июля на заседании парламента заявил, что у них пока нет информации о том, как похищенного Орхана Инанды вывезли из страны.