Пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что ряд участников массовой драки в Кузьминках по решению суда будут выдворены из России с наложением штрафа, а также ряду лиц запретят въезд в страну.

В сообщении полиции уточняется, что в отношении участников драки составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в России», «Мелкое хулиганство», а также «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом», — отметили в полиции Москвы.

По их данным, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и Росгвардии доставили в участок 103 человека, участвовавших в конфликте.

Представитель МВД Кыргызстана в России Нурлан Жанбаев в интервью изданию «Азаттык» рассказал, что в числе доставленных в полицию более 70 кыргызстанцев.

Что произошло?

Ранее российские СМИ сообщили, что в одном из районов Москвы 11 июля произошла массовая драка между трудовыми мигрантами из Центральной Азии.

По информации СМИ, в драке в районе Кузьминки участвовали мигранты из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, а также из Туркменистана и Азербайджана. В больницу с ножевыми ранениями доставили несколько пострадавших.

По данным издания «РенТВ», причиной драки стало то, что два уроженца Кыргызстана 11 июля получили ножевые ранения в районе Химки, а их друзья хотели отомстить другим мигрантам. В результате драка в одном из московских районов переросла в массовую потасовку.

Посольство Кыргызстана в Москве заявило, что распространяемая информация в социальных сетях о причинах возникновения конфликта на межнациональной почве не соответствует действительности.

Всего, по разным оценкам в массовой драке участвовали около 180-200 мигрантов.