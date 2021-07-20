Президент Садыр Жапаров 20 июля поздравил мусульман Кыргызстана с праздником Курман айт. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Жапаров в своей поздравительной речи назвал айт «праздником очищения и благотворительности». Президент добавил, что из-за эпидситуации праздник второй год проходит в условиях ограничений.

«Пользуясь случаем, призываю всех граждан страны проявить сознательность и пройти вакцинацию для защиты как своего здоровья, так и здоровья окружающих.

Сильное общество всегда должно быть готовым ко всем трудностям, испытаниям и изменениям. Несмотря на то, что текущий год сопровождается такими испытаниями, мы все терпеливо с великодушием и стойкостью побеждая все невзгоды, будем уверенно двигаться к новым успехам», — сказал Жапаров.

Курман айт или Ид аль-адха — праздник жертвоприношения, отмечаемый через 70 дней после праздника Орозо айт. В этот день верующие собираются на праздничный айт-намаз.

Из-за эпидситуации в стране ДУМК ранее отменило проведение праздничного намаза на Старой площади и рекомендовало верующим молиться в мечетях с соблюдением санитарных правил.