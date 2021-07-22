Администрация президента Садыра Жапарова опубликовала на сайте главы государства законопроект «О местной государственной администрации», которым предлагает наделить глав местной госадминистрации (акимов) неприкосновенностью.

В проекте закона прописано, что аким не может быть задержан и арестован, подвергнут обыску или личному досмотру. Это допускается, если его застали на месте преступления.

Новый законопроект усложняет и процедуру привлечения акимов к уголовной ответственности. Согласно документу, это можно сделать с согласия президента и по представлению генпрокурора.

«Аким после прекращения своих полномочий и освобождения от занимаемой должности, не может быть привлечен к уголовной ответственности за противоправные деяния, совершенные им в период осуществления полномочий акима», — говорится в законе.

Проектом также предлагается, чтобы акимов назначал президент — он же будет отвечать и за их увольнение. На должность акима могут претендовать кандидаты с высшим образованием и стажем работы в госуправлении не менее 10 лет. Сама должность акима, согласно документу, станет политической.

На сайте парламента указано, что инициатор проекта — президент Садыр Жапаров.

Акимом, согласно законопроекту, не сможет стать кандидат, имеющий судимость — при этом не важно, погашена судимость или снята. Также на эту должность не могут претендовать чиновники, уволенные с государственной службы «по дискредитирующим основаниям», или имеющие гражданство другого государства.

Депутат Дастан Бекешев в своем телеграм-канале сообщил, что проект закона уже внесен на рассмотрение в Жогорку Кенеш. Ранее в твиттере он написал, что не понимает для чего акимов наделять неприкосновенностью.

По действующему закону «О местной государственной администрации» должность акима не является политической. Вместе с этим аким не наделяется неприкосновенностью, а назначает его глава кабинета министров по предложению совместного заседания местных кенешей.

В нем также нет указания о том, что акимом не может быть человек имеющий гражданство другого государства.